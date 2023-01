Centocroci-San Gervasio, c’è la ciclabile

Una pista ciclopedonale da Centocroci a San Gervasio, che correrà parallela alla Statale 424. Negli ultimi giorni la giunta di Mondolfo ne ha approvato il progetto esecutivo e ora sarà effettuata la gara per l’affidamento dei lavori, che potrebbero concludersi entro l’estate.

A fare il punto è l’assessore comunale ai lavori pubblici e alla mobilità sostenibile Filomena Tiritiello: "Si tratta di un progetto rilevante, che permetterà ai residenti di Ponte Rio e di via Beato Angelico di raggiungere in sicurezza il quartiere di Centocroci e tutte le attività commerciali e i numerosi servizi qui presenti. Il percorso si svilupperà su sede propria e si estenderà per circa mezzo chilometro parallelamente alla strada Della Valcesano, a circa 2 metri dalla carreggiata". "L’investimento – aggiunge la componente dell’esecutivo – è di oltre 200mila euro, comprensivi di progettazione, espropri e lavori; finanziato in parte con fondi del bilancio comunale e in parte con somme che abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto ‘Fa.Mo.Se. mobilità sostenibile casa - scuola casa - lavoro’. È un’opera pubblica a cui teniamo particolarmente – prosegue –, che incentiverà la mobilità ciclabile, migliorerà la sicurezza di pedoni e ciclisti che già percorrono questo itinerario e permetterà di raggiungere un sito importante dal punto di vista culturale e turistico qual è l’Abbazia di San Gervasio, gioiello del romanico, fra i più preziosi della nostra regione, che custodisce al suo interno il più grande sarcofago ravvenate delle Marche, ascrivibile alla prima decade del VI secolo".

Quello della mobilità sostenibile è uno dei grandi temi portati avanti dall’amministrazione ‘targata Nicola Barbieri’ fin dal suo insediamento: "Quest’ultima opera, che presto prenderà il via – termina l’assessore Tiritiello – va ad aggiungersi alla ciclovia Adriatica di circa 1,3 chilometri e alla ‘Mondolfo Airfield’ verso Piano Marina di 650 metri inaugurate entrambe nell’estate 2020; al collegamento di via Berlinguer che si trova all’altezza del sottopasso veicolare di via Togliatti, finito nel 2021; e al percorso, che si sta per concludere con l’installazione della pubblica illuminazione, tra via XXV Aprile e via Primo Maggio. Ripeto, potenziare le piste ciclopedonali significa fare un passo importante in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza e attrattività turistica".

Sandro Franceschetti