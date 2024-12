Centoventi alberi in più per celebrare i nuovi nati

Fermignano pianta 120 alberi per celebrare i nati del 2022 e 2023, uno per ogni nuova vita. Torna domenica “Un albero per ogni bambino nato“, terza edizione dell’iniziativa organizzata dal 2020 da Antonino Romanello, presidente del Consiglio comunale. Finora sono 150 le piante messe a dimora, che quest’anno quasi raddoppieranno, con la messa in posa di alberi in due zone verdi: quella adiacente al Pala Bivio e quella tra via Saudelli e via don Teseo Pini.

"Piantare un albero, oltre che per l’alto valore ambientale, rappresenta un gesto concreto, che racchiude in sé speranza, crescita e un legame indissolubile con il nostro territorio – commenta il sindaco, Emanuele Feduzi –. Il futuro si costruisce insieme, giorno dopo giorno, coltivando la convivenza". Su ogni pianta sarà apposta una targhetta con il nome del bambino a cui si riferisce. Questo perché l’iniziativa vuole essere un messaggio rivolto alle famiglie; insieme a loro sarà completata la piantumazione domani dalle 11,30: "Nei giorni scorsi, insieme all’Ufficio tecnico e agli operai comunali, abbiamo individuato le aree più consone – spiega Romanello –. Abbiamo sostituito alcuni alberi che non erano cresciuti negli anni scorsi e in questi giorni stiamo procedendo alla messa a dimora che verrà poi ultimata domani".

