Centrale Festival extra-large Ora si espande fino a Milano

Il racconto fotografico torna al centro della scena fanese. S’inaugura infatti domani alle 21 la XIV edizione di Centrale Festival, la rassegna di eventi sulla fotografia e l’arte contemporanea a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi che inonda di novità la Rocca Malatestina. A partire dalla svolta impressa al festival dopo il suo primo decennale, quando la kermesse nata con lo sguardo fisso alla restrospettiva, ha deciso di proiettarsi verso il futuro diventando un laboratorio per giovani talenti. Sono infatti tre under 30 (Agnese Barbarani, Rita Meschiari, Samira Mosca) provenienti dal corso magistrale di fotografia Fmav Modena le curatrici alla prima esperienza che hanno selezionato gli artisti (coetanei) che si erano candidati con l’open call (chiamata aperta), che ha ricevuto oltre 100 candidature da 18 Paesi del mondo.

"Un successo incredibile - ha sottolineato Panaro - calcolando che non abbiamo investito in pubblicità, ma il bando circolava solo sui nostri canali". Conversazioni con gli artisti, presentazioni di libri, esposizione di opere fotografiche e di videoarte, più di quaranta autori coinvolti e tante mostre a ingresso gratuito con visite guidate fino al 25 giugno. "I progetti espositivi scelti per le tre mostre vedono protagoniste le opere di sei artisti - svela Sparaventi - e si intitolano: ‘Even drunk ghosts may need some coffee’ di Maciej Krynski e Veronica Milli. ‘Amore non è una parola’ Niccolò Quaresima e Valerio Eliogabalo Torrisi. ‘The gravity of the rocks’ Lucrezia Di Carne e Rafael Raposo Pires". Ospite speciale Fabrizio Bellomo (foto), già ospite d’onore nel 2018, che torna con 3 pellicole, perché nel frattempo il suo lavoro è evoluto dalla fotografia al cinema.

Ma le novità più belle di questa edizione sono la collaborazione con il Comune di Mondolfo per una sezione "off" del festival con la mostra di Oreste Baccolini pensata per l’ingresso del Cinema Adriatico e lo sdoppiamento con la prima edizione (dal 6 all’8 ottobre) di Milano Centrale Festival, con 10 spazi espositivi sul piccolo Naviglio dove si apriranno gli studi degli artisti e si scopriranno in tour le opere architettoniche esistenti.

Tiziana Petrelli