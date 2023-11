Centrale operativa: il cantiere è partito. Sarà pronta in primavera

Al via i lavori per la Centrale Operativa Territoriale di Urbino. Come da cronoprogramma secondo le tempistiche previste dal Pnrr nei giorni scorsi la ditta esecutrice ha preso possesso dei locali per avviare la realizzazione, con un investimento di 173mila euro. "Siamo ad un momento cruciale per la costruzione di queste strutture – spiega il direttore generale Ast Pu Nadia Storti – che diventeranno il perno della riorganizzazione e gestione della sanità territoriale, con l’obiettivo di coordinare i servizi del territorio, assicurando una stretta sinergia fra rete di emergenza-urgenza, l’ospedale e i servizi territoriali e domiciliari. Se tutto andrà come da cronoprogramma, a primavera i locali saranno pronti".

La Cot di Urbino avrà una superficie utile lorda di circa 280 metri quadrati e soddisferà tutti i requisiti minimi strutturali-impiantistici dettati dalle normative di autorizzazione relativi alle attività in esso contenute e dagli standard previsti nello schema del Ministero della salute.

In particolare accoglierà una Sala Operativa che può ospitare 4 operatori; un ufficio per il coordinatore; un ufficio per le attività amministrative; una sala Riunioni, archivio; area relax; spogliatoi; bagni, locali pulizie e tecnici.