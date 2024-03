‘Centrale spa’ allarga i confini. Va ad assicurare anche in Toscana

Allarga i suoi confini una grande realtà di brokeraggio assicurativo nata a Pesaro e che tra i suoi soci ha anche Confindustria e la Banca Valconca. Perché nei giorni scorsi Silvano Leva in qualità di amministratore delegato di ‘Centrale spa‘, ha annunciato l’avvenuta acquisizione di Aerre Insurance Broker di Lucca che ha un portafoglio premi di oltre 15 milioni di euro. "Con questa acquisizione – dice Leva – allarghiamo i nostri confini perché andremo così ad operare, oltre che su Marche, Umbria ed Emilia Romagna, ora anche in Toscana. E nel nostro settore diventiamo il quinto gruppo nazionale dove va acquisendo un ruolo sempre più importante".

Non solo questa acquisizione perché la società annuncia inoltre che dal primo marzo Mag & Pa"rtners srl società del gruppo con sede a Bologna è stata incorporata da Centrale spa, che, agendo da fulcro in questa operazione, ha accresciuto la portata delle sue competenze e delle risorse. "Questo passo chiave – continua Silvano Leva – non solo rafforza la struttura interna di Centrale spe, ma incarna anche una visione chiara volta a fornire ai clienti un ventaglio più ampio di proposte e competenze".

Centrale spa nacque da un accordo tra gli ex vertici della Banca Popolare Pesarese e Confinmdustria provinciale. Una realtà che con il passare del tempo ha allargato i suoi confini operativi. Dopo vari passaggi la partecipazione di palazzo Giacchi è ora all’8 per cento, mentre la Popolare Valconca detiene una quota del 14 per cento. Va aggiunto che questa realtà assicurativa ha anche importanti collaborazioni con grandi e noti gruppi internazionali del settore con base a Londra.