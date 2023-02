L’Italia ha abolito da tempo le centrali nucleari: è stata la scelta corretta? Le centrali nucleari sono veramente pericolose? Il disastro di Chernobyl è avvenuto principalmente a causa di disorganizzazione da parte del personale, sistema che separa il nucleo dal resto della centrale assente e avviamento di un test alle tre di notte che consisteva nello spegnere il sistema di raffreddamento; l’incidente di Fukushima è avvenuto invece a causa del terzo tsunami più potente del mondo, che ha causato un black out che ha disattivato il sistema di raffreddamento dei reattori. Quindi, le probabilità che accadano incidenti sono bassissime, e solo se le centrali sono mal gestite, o a causa di disastri naturali possono diventare pericolose. L’Italia non è autosufficiente a livello energetico, per questo deve importare energia da altri paesi, e, sempre in Italia, non è possibile sfruttare molto le energie rinnovabili a causa della conformazione del territorio. Il nucleare è quindi una delle possibili soluzioni al problema dell’autosufficienza, anche se comunque presenta rischi ambientale.

L’Italia può diventare autosufficiente? L’energia nucleare è una delle soluzioni, ma è dispendiosa e potenzialmente pericolosa, dall’altro lato le energie rinnovabili sono facilmente reperibili, ma meno efficienti rispetto alla nucleare. Infine, la fusione nucleare è il punto d’incontro tra queste due fonti ma è complicata da produrre. Pertanto serve conoscere la scelta da fare.

Classe 2ªA (Alessia Antonelli, Giovanni Bertoni, Leone Dini, Paolo Freschi)