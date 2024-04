Centraltubi cresce sempre. Tanti nuovi investimenti

È stato avviato venerdì a Lunano un nuovo impianto produttivo, con un investimento di circa 2 milioni di euro, che andrà ad aumentare la produzione di Centraltubi, azienda che fa parte di System Group con sede a Lunano. Il gruppo, che conta oltre 1.000 dipendenti ed un fatturato annuo superiore a 500 milioni, prosegue la sua strategia di espansione produttiva nel settore delle infrastrutture.

"Da oltre quarant’anni – spiega Emiliano Boscarini, amministratore delegato di Centraltubi e System Group – siamo presenti a livello internazionale nel settore delle grandi opere e del retail con la produzione di condotte in polietilene e polipropilene. L’acquisizione di questa nuova macchina di tecnologia tedesca altamente efficiente e dalle alte prestazioni, sarà cruciale per la continua crescita dell’azienda, conquistando nuovi mercati sempre più esigenti e condizionati dagli effetti dei cambiamenti climatici. Il nuovo impianto produttivo è l’evoluzione tecnologica di uno già presente, dedicato alla produzione di condotte di grande diametro per sistemi di fognatura, drenaggio, attraversamenti stradali ed invarianza idraulica, facendo raggiungere a Centraltubi il podio di unico player nazionale nel settore delle condotte per trasporto di fluidi. Questo miglioramento non solo aumenterà la produttività aziendale ma innalzerà anche la qualità dei nostri prodotti, offrendo soluzioni più performanti e affidabili per committenze di grandi e strategiche opere che il Pnrr nazionale ed europeo porrà al centro dei prossimi investimenti".

System Group grazie agli investimenti produttivi in atto punta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività, ad attrarre i migliori talenti e creare nuove opportunità di carriera. La famiglia Boscarini segnala inoltre di aver appena portato a termine un’acquisizione di 200mila metri quadrati nel nostro territorio, dove nascerà un nuovo sito produttivo che sarà altamente tecnologico, automatizzato e completamente green. C’ è molta attenzione verso pratiche sostenibili.

"Investiamo in ricerca e sviluppo per ottenere nuove certificazioni – continua Boscarini – che confermino la qualità e la prestazione dei nostri prodotti in ogni fase del processo". System Group ha pubblicato di recente il secondo Bilancio di Sostenibilità che testimonia l’attenzione a processi sempre più rispettosi dell’ambiente ed è in fase di stesura per l’anno in corso la terza rendicontazione che uscirà a breve.

Andrea Angelini