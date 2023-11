Centri antiviolenza. Un sos ogni due giorni e la metà delle ragazze riceve avance non volute

Grazie a Melissa Scoccimarro per la sua testimonianza coraggiosa. La 22enne che ancora vergine è stata vittima di stupro, narrando il suo vissuto, ieri, ha inchiodato davanti alla realtà, l’auditorio del Consiglio comunale monotematico sulla violenza di genere. "Io non mi fermo – ha detto la giovane, rivolta al Consiglio e ad un pubblico di associazioni attive nel contrastare una dimensione aberrante sia per gravità che per mole –. Continuo a portare avanti questa battaglia, per far capire che non posso vivere con la paura di incontrare un uomo violento travestito da bravo ragazzo. Non posso avere l’angoscia di scoprire il lato oscuro in chiunque incontri".

Le statistiche citate ieri le danno ragione. I relatori hanno descritto un fenomeno in crescita nazionale: "Per femminicidio 106 donne hanno perso la vita nel 2023, contro le 85 del 2022" ha detto il Prefetto Emanuela Saveria Greco. "Nel 2023 – ha detto il presidente del Consiglio, Marco Perugini – 83 sono state uccise tra le mura domestiche, 54 per mano del partner o dell’ex partner". Nel nostro territorio? Secondo le coordinatrici del centro antiviolenza “Parla con noi“, Stella Grassetti e Mara Wolnitzky "le donne accolte dal 2009 ad oggi dal Centro sono state 1893. Gli accessi nel 2022 sono stati 185; nel 2023 (da gennaio ad oggi) 156. Nel 2022, la maggior parte, il 31%, ha un’età compresa tra i 40 e i 49 anni; sono in aumento gli accessi delle giovani; il 72% è italiana; il 42% è inoccupatadisoccupataprecaria; a denunciare è stato il 56%; 50 di loro sono uscite dalla violenza. Nel 98% dei casi registrati, gli uomini maltrattanti avevano una relazione con la donna". Drammatico è il coinvolgimento dei figli, un dato che è strettamente collegato con il perpetrarsi di un modello di società che genera prevaricazione: "I minori coinvolti sono stati 108 di cui, il 50% ha assistito direttamente alla violenza". Se dentro le famiglie non va bene, anche nelle relazioni interpersonali tra adolescenti la dinamica non promette meglio. Wolnitzky ha illustrato i risultati di una ricerca nazionale svolta su 350 ragazzi tra i 15 e i 19 anni riguardo le manifestazioni di violenza diretta e online: "emergono numeri preoccupanti – ha aggiunto Wolnitzky –. L’81% di loro ha ricevuto commenti espliciti sul proprio corpo; 48% contatti fisici non desiderati, 43% richieste sessuali non desiderate, 23% strattoni colpi o altro nelle relazioni vissute tra i 18 e i 19 anni. Sono le prime relazioni intime che i giovani vivono e che quindi portano con sé modelli sbagliati. La sfida coi ragazzi è far capire loro che agire in questi modi è violenza, non normalità".

Del resto il tipo di ribellione culturale promossa da Scoccimarro fa rima con educazione: "È importante educare, andare nelle scuole, parlarne, fare informazione affinché gli uomini vengano puniti con delle giuste pene che possano far capire a noi vittime e sopravvissute che la nostra storia conta, ed è importante". Quello dell’educazione e della responsabilizzazione di ognuno di noi per un profondo cambio di rotta civico sono ormai leve condivise. Il Prefetto ha fatto una sintesi perfetta: "Non possiamo continuare a crescere i nostri figli raccontando le favole di Cenerentola e Biancaneve – ha detto Greco –. Se ci pensate bene tutte ragazze povere, in difficoltà che vengono salvate dal principe azzurro, cioè da un uomo forte e ricco che le fa vivere tra gli agi del castello. Si insinua il tarlo che la donna non possa mantenersi da sé". Le statistiche, infatti dimostrano che molte donne non si smarcano dalla violenza in casa perché, senza il marito, non avrebbero di che vivere.

Il Consiglio, dopo tre ore di dibattito, ha votato all’unanimità un documento, presentato dal consigliere Guendalina Blasi, per costituire una rete solidale, allargata alla cittadinanza attiva, coordinata e finanziata dall’amministrazione comunale, per istituzionalizzare percorsi di formazione per insegnare agli adulti dei corpi intermedi a riconoscere il disagio, contribuendo a contrastarlo.

Solidea Vitali Rosati