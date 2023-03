Centri autismo, pronti 2 milioni "Nuovi servizi e tante assunzioni"

Opportunità di lavoro per tanti professionisti della salute e soprattutto importanti servizi per le persone affette da autismo e per le loro famiglie. Questi gli effetti dello stanziamento di 2,15 milioni di euro provenienti dal Fondo Autismo, che la Regione Marche ha deciso di destinare anche per nuove assunzioni: 10 psicologi, 8 tra educatori e tecnici di riabilitazione psichiatrica, 2 logopedisti, 2 infermieri professionali, 1 terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva. Le risorse saranno suddivise tra i tre centri di riferimento delle Marche, uno dei quali ha sede a Fano: si tratta del Centro regionale autismo età evolutiva, nell’ambito dell’Azienda sanitaria territoriale 1. Gli altri due sono il Centro regionale autismo adulti di San Benedetto del Tronto dell’Ast Ascoli Piceno e della Neonatologia terapia intensiva neonatale al Salesi di Ancona. "Abbiamo destinato la maggioranza delle risorse alle assunzioni per rafforzare la rete di diagnosi e cura – afferma Filippo Saltamartini (foto), vicepresidente della Regione, con delega alla Sanità –. Riconoscere precocemente la presenza di disturbi dello spettro autistico è fondamentale per attenuarne il quadro clinico".

"Le Marche riceveranno oltre 2milioni e 147mila euro di fondi ministeriali destinati ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico – spiega Saltamartini, dopo la giunta nel corso della quale sono state adottate due distinte delibere relative al progetto ‘Parti e vai’ finanziato con il Fondo autismo –. Sono previsti 1,34 milioni di euro relativi al 2021 e oltre 800mila euro per il 2022, destinati ai tre centri della nostra regione".

Il primo progetto, che ha durata di 45 mesi (dall’1 aprile 2023 al 31 dicembre 2026) è destinato a quattro settori di intervento: il 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca (223mila euro), il 50% per l’incremento del personale (659mila euro), il 15% per la formazione (198mila euro) e il 20% ad iniziative con il supporto dell’Istituto superiore di sanità (263mila euro). Per rafforzare la dotazione organica è prevista l’assunzione di 23 figure, da gli psicologi agli infermieri, per i tre centri regionali. Il progetto relativo ai fondi del 2022 della durata di 33 mesi (dal primo aprile 2023 al 31 dicembre 2025) è invece destinato al rafforzamento del personale per un totale di oltre 800mila euro.

ben.i.