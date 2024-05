Centri "cardioprotetti" sono la novità dell’estate

Sono almeno due i centri estivi “cardioprotetti“. L’associazione “Tutti cuori di Rossana“ che da oltre 10 anni è impegnata nella prevenzione delle cardiopatie neonatali ha battezzato quest’anno una collaborazione inedita. "In due centri estivi saremo presenti con la nostra attrezzatura per il monitoraggio dell’attività cardiaca nei bambini – spiega la presidente Nicoletta Lucchesi –. Unitamente all’attività ludica divulgheremo una serie di nozioni e faremo, a chi vorrà test di prevenzione, non invasivo e velocissimo. Ai bambini che non l’hanno mai fatto o che hanno un esame datato, cioè faremo l’elettrocardiogramma. I pediatri garantiscono questa profilassi ogni due anni, ma possiamo essere utili noi a rintracciare se qualcuno è sfuggito. Non c’è età per la prevenzione. Le morti improvvise che colpiscono anche giovani e giovanissimi sono collegate a cardiopatie non diagnosticate". I centri estivi che ospiteranno questa iniziativa sono il "Tata camp" dell’ associazione sportiva Escudo, destinato a bimbi tra i 3 e i 5 anni (informazioni al 348 4120421) e Centro estivo Casa Poderosa per bimbi tra i 5 e i 10 anni (informazioni centroestivolapoderosa@gmail.com) di Ilaria Bartolucci.