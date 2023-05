Centri estivi, 80 famiglie in lista d’attesa

di Anna Marchetti

Centri estivi, buone notizie per 130 bambini da 0 a 6 anni, ma non per altri 80, che restano in lista d’attesa. Malgrado l’aumento di 15 posti (nei nidi), circa il 40% delle domande è rimasta inevasa. I centri estivi saranno attivi dal 3 luglio al 4 agosto. Al "Grillo" ci sarà posto per 55 bimbi da 0 a 3 anni, 26 quelli in lista d’attesa visto che le domande presentate sono state 81. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia "Gallizi" (3-6 anni) vi potranno accedere per il periodo estivo 80 bambini su un totale di 134 richieste, questo implica che ne rimangono fuori 54.

L’assessore ai Servizi educativi Samuele Mascarin fa presente che rispetto allo scorso anno, i posti all’asilo nido sono stati aumentati da 40 a 55, con un aumento del 30%, mentre è rimasto invariato il numero dei posti disponibili per la scuola dell’infanzia (80) anche se è diminuita la lista d’attesa passando dai 79 bimbi del 2022, ai 54 di quest’anno. A tutti i bambini che frequenteranno il nido e la scuola dell’infanzia dal 3 luglio al 4 agosto è garantito il pasto e la presenza pomeridiana con laboratori di viario genere e gioco libero. Per i bambini più piccoli che frequentano il nido è previsto anche il riposino pomeridiano nell’apposita stanza. Al nido si entrerà alle 7.30, per uscire alle 14, alle 16.30 o alle 18.30. La scuola dell’infanzia, invece, inizierà alle 7.45 per terminare alle 14 o alle 18.

"Quello dei centri estivi si conferma – commenta l’assessore Mascarin – un servizio molto richiesto anche se piuttosto oneroso per il Comune che si fa carico dell’80% delle spese. L’eventuale aumento del numero dei posti comporterebbe un incremento del 50% delle risorse che al momento non sono nella disponibilità del Comune". Il servizio, infatti, costa circa 140mila euro dei quali solo 30mila sono coperti con le rette. "La compartecipazione degli utenti – fa notare Mascarin – è molto bassa proprio per rendere il servizio accessibile a chi ne ha maggiormente bisogno".

"Parliamo di centro estivo – puntualizza Mascarin – ma di fatto abbiamo un asilo nido e una scuola dell’infanzia a tutti gli effetti con personale educativo, insegnanti e figure di sostegno per i bambini diversamente abili". Difficile anche estendere ulteriormente il servizio. "Non dimentichiamo – ricorda Mascarin – che i servizi educativi chiudono il 30 giugno e i centri estivi riaprono il 3 luglio fino al 4 agosto. Seguono tre settimane di pausa, compresa quella di ferragosto, poi i primi di settembre i servizi educativi riaprono di nuovo". Insomma lo sforzo dei servizi educativi comunali, anche nel periodo estivo, è massimo. Per aumentare il numero dei centri estivi e rispondere alla richiesta di tutti i bambini in lista d’attesa servirebbero in bilancio risorse maggiori, attualmente non disponibili.

Chi non riesce ad accedere alle strutture pubbliche può sempre ripiegare sulle offerte dei privati che anche a Fano non mancano. Ovviamente, con costi diversi.