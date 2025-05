Centri estivi: come iscrivere i bimbi e quanto costa

Aprono le iscrizioni al Centro estivo educativo 2025 per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, residenti a Vallefoglia. Entro le 13 del 21 maggio dovranno essere inviate le domande di partecipazione all’iniziativa, organizzata come ogni anno dal Comune, che si svolgerà nella sede della scuola dell’infanzia Regina Reginella 1 a Montecchio dal primo al 31 luglio 2025.

Previste tre modalità di frequenza: tempo pieno con servizio di refezione scolastica (305 euro), part time con refezione scolastica (253 euro) e part time senza refezione (200 euro). È prevista una riduzione del 50% per ogni figlio iscritto dopo il primo.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente via e-mail a: scolastici@comune.vallefoglia.pu.it, oppure consegnate di persona all’ufficio Servizi Scolastici, in via Rampi 4. Moduli per l’iscrizione su: www.comune.vallefoglia.pu.it.