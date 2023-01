Centri estivi, Csi scalda i motori e apre le iscrizioni

Il Csi si prepara all’estate 2023 con l’obiettivo di superare le 2.000 iscrizioni ai centri estivi "Gioco e sport".

Diverse le sedi che a partire da giugno ospiteranno i bambini dai 3 ai 14 anni, tra queste spicca la scuola Montesi di Sant’Orso che dopo un anno di assenza torna ad arricchire il ventaglio dell’offerta che, ad oggi, comprende anche il Circolo Tennis Trave, le scuole dell’infanzia Rodari (quartiere Poderino), la scuola Tombari di Bellocchi, la scuola dell’infanzia Bimbe e Bimbi, sempre a Bellocchi, il palas Allende (con doppia sezione, una riservata ai bambini della materna) e la scuola Don Milani nel quartiere Villa San Martino a Pesaro.

Novità del 2023 sarà la tariffa scontata di 10 euro a settimana.

"Abbiamo deciso di ritornare alla quota pre pandemia perché passata la fase acuta dell’emergenza sanitaria – spiega il vicepresidente Francesco Paoloni – non dobbiamo più far fronte alle spese extra per ottemperare a ai protocolli di sicurezza. Nella cifra è compreso il tesseramento assicurativo di ogni singolo bambino, interamente a carico del Csi. Ovviamente costo più basso non significa meno servizi, anzi, a breve partirà un corso di formazione per lo staff".

Un corso, quello al quale fa riferimento Paoloni, che nel biennio scorso ha visto quasi 300 partecipanti e che nel 2023 sarà caratterizzato da lezioni on line e in presenza, tra le quali spicca quella di "primo soccorso".

Da evidenziare poi, le due settimane completamente gratuite per chi si iscrive entro aprile 2023. Info: www.csifano.it; pagine facebook "Csi Fano" e "Centri Estivi Sportivi Csi" o 331.22.38.374.

an. mar.