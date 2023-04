Centri estivi dai 3 anni ai 14 Fondi ad associazioni e coop

Il Comune di Colli al Metauro concede un contributo economico agli enti, alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio assistenziali, dell’istruzione e formazione, alle cooperative sociali e alle associazioni sportive per l’organizzazione e la realizzazione di centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il finanziamento è finalizzato ad incentivare tali iniziative e a contenere i costi di partecipazione sostenuti dalle famiglie. I progetti relativi ad attività educative, sportive o ludico ricreative, dovranno coprire il periodo da metà giugno a metà settembre per almeno 4 settimane e per un minimo di 5 giorni alla settimana, con possibilità da parte dei ragazzi di fruire del pasto.

Lo stanziamento messo a bilancio dal Comune per questi contributi è di 25mila euro: 5mila per un centro 3-5 anni e 20mila per 2 centri 6-14 anni, col soggetto gestore, che qualora benefici di tali fondi dovrà rispettare un tetto massimo dei costi a carico delle famiglie. Nel dettaglio, di 35 euro a settimana per i servizi della sola mattina (senza pasto), con uno sconto di 5 euro per eventuali fratelli, e di 60 euro più il costo del pasto per i servizi mattina e pomeriggio con somministrazione del pranzo (con sconto di 5 euro per i fratelli).

Le richieste di ammissione a contributo dei progetti dovranno pervenire, entro giovedì 4maggio 2023 all’ufficio protocollo del Comune, in via Marconi 1, oppure tramite Pec [email protected] Le domande vanno redatte su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.

s.fr.