Centri estivi a Pesaro: quasi 200 posti in più tra nido e infanzia

Pesaro, 17 aprile 2023 – Ci sarà posto per tutti nei centri estivi del Comune di Pesaro. Questo è almeno l’obiettivo che si è posta l’assessora Camilla Murgia, che ieri ha presentato l’offerta dei nidi e delle scuole d’infanzia per l’estate 2023.

Il servizio accoglierà 263 bambini della fascia 0-3 anni (quasi 100 in più sul 2022); 430 per la fascia 3-6 (85 in più sul 2022); nuovi ingressi (10) anche per la sezione Primavera, che raddoppia. Facendo i conti, sono 195 posti in più su 2 nidi e 1 scuola dell’infanzia aggiuntivi. «Uno sforzo enorme e un investimento totale di 600mila euro - ha commentato l’assessora Murgia – per rispondere alle richieste delle famiglie e garantire a tutti un servizio di qualità»

Le iscrizioni sono aperte da oggi fino al 5 maggio per il servizio che sarà attivo dal 3 al 28 luglio. Confermati anche i contributi per le famiglie con figli dai 3 ai 14 anni.

Per quanto riguarda la fascia d’età più sensibile, quella degli 0-3 anni, saranno 7 i nidi aperti per il mese di luglio; strutture che consentiranno la frequenza a quasi 100 bambini in più, pari a quelli delle liste d’attesa nel 2022. I plessi aperti, per 4 settimane, sono: Albero Azzurro (Q2), Aquilone (Q10), Girotondo (Q5), Macondo (Q7), Mondogaio (Q12), Millestorie (Q6), Nuvole di Cotone (Q8); per una capacità complessiva di 263 posti (5 plessi avranno orario fino alle 16:45). A questi si aggiungono i 25 posti della sezione Primavera (con orario fino alle 16) riservati ai piccoli che già frequentano le due sezioni “2-3 anni” comunali, «e che completano l’ampia offerta del servizio aggiungendo ulteriori 10 accessi».

Per la fascia 3-6 anni sono 85 i posti in più, grazie all’apertura di 6 plessi, con una capacità ricettiva totale di 430 posti, di cui 250 con servizio pomeridiano fino alle 16 e 80 fino alle 18.15. Le strutture sono quelle della Grande Quercia (Villa San Martino), Tre Giardini (Pantano), Grillo parlante (Villa Fastiggi), Poi poi (Muraglia), Peter pan (Porto) e Mary Poppins (San Bartolo).

Aggiornati anche i criteri per le graduatorie, con punteggi assegnati anche a chi ha un contratto scaduto (da un massimo di 180 giorni rispetto al mese in cui si effettua l’iscrizione) e la diversa valutazione delle distanze casa-lavoro per i genitori pendolari.

Confermati i contributi per le famiglie con figli tra i 3 e i 14 anni.

La fascia d’età prevista per il contributo comprende anche gli alunni delle scuole d’infanzia, «e permetterà ai genitori che hanno i requisiti previsti (essere residenti nel Comune, avere Isee 2023 non superiore a 25mila euro, non aver percepito altri benefici per la stessa finalità, ndr), di riavere parte della spesa effettuata (rendicontandola con le ricevute) nei centri privati autorizzati o nelle scuole paritarie convenzionate con il Comune». Gli importi dei contributi sono: per Isee fino a 5.000€, pari all’80% della spesa sostenuta; per Isee tra i 5.000,01 e i 10.000€, pari al 70% della spesa sostenuta; per Isee tra i 10.000,01 e i 15.000€, pari al 50% della spesa sostenuta; per Isee da 15.000,01 a 20.000, pari al 30% della spesa sostenuta; per Isee da 20.000,01 a 25.000€, pari al 15% della spesa sostenuta. La spesa massima ammissibile è di 400€ per figlio.