Centri estivi e rimborsi spesa. Le quote Isee che ne hanno diritto

Rimborsi spesa per i centri estivi, al via le domande da lunedì 3 giugno. La Giunta ha rinnovato anche per quest’anno l’impegno a contribuire alle spese sostenute dalle famiglie residenti a Civitanova con uno o più figli che frequentano i servizi estivi per il tempo libero di bambini e ragazzi, mettendo a disposizione un contributo di 35 mila euro. In base dello scaglione di Isee la copertura sarà totale o parziale. L’intervento è stato approvato nei giorni scorsi dall’esecutivo. "Si tratta del terzo intervento a favore delle famiglie di supporto alla stagione estiva, che favorisce la socializzazione dei bambini e solleva i genitori economicamente e nella logistica della quotidianità. Proseguiamo concretamente a fianco della cittadinanza, affiancando piccoli e grandi nelle loro esigenze", dicono il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al sociale Barbara Capponi. Gli Uffici hanno predisposto un apposito bando per l’individuazione dei beneficiari sulla base di due diverse fasce di Isee: fascia 1 pari o inferiore a 8.458,51 euro e fascia 2 per Isee fino a 20.000 euro. La novità introdotta quest’anno è che potranno partecipare al bando in fascia 2, i diversamente abili che hanno superato 18 anni di età e che frequentano i centri estivi con assistenza a carico del Comune. La modulistica potrà essere reperita dal sito comunale, oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra di palazzo Sforza (tel. 0733/822626). La domanda dovrà pervenire materialmente all’URP o all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure va inviata all’indirizzo protocollo@ e posta elettronica certificata (pec) entro e non oltre il 31 agosto 2024. Verranno escluse tutte le altre domande inviate ad altri indirizzi di posta elettronica del Comune. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione Isee in corso di validità o la ricevuta Inps di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Per informazioni ci si potrà rivolgere a partire da lunedì 3 giugno all’ufficio contattando i seguenti numeri telefonici: 0733/822255/822216/822248. c. m.