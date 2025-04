Centri estivi per i bambini . Più posti e orario prolungato

Orario pomeridiano prolungato, 20 posti in più per la fascia 3-6 anni e tariffe 2024 confermate anche quest’anno. Sono queste le principali novità presentate dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessora alle Politiche educative, Camilla Murgia, in merito ai servizi educativi estivi 2025. "Abbiamo prolungato l’orario pomeridiano – dicono – aumentando i plessi dell’offerta estiva che saranno aperti o fino alle 16 o fino alle 16.45, che si aggiungono a quelli aperti fino alle 18.15. Diamo così seguito alle criticità presentate dai parenti dei piccoli iscritti nel conciliare i tempi di vita e di lavoro. Saranno previsti 20 posti in più per la fascia 3-6 anni; confermate le tariffe 2024, così come i fondi per chi opta per i centri convenzionati. Sarà inoltre rinnovata la copertura sulla disabilità che, anche per questa stagione, sarà di 5 settimane. Scelte che muovono dal voler dare una risposta alle famiglie". Biancani sottolinea: "Continuiamo a investire sulle politiche educative. Già dall’anno scolastico 2025-2026, riusciremo ad aumentare di 40 unità i posti nei nidi comunali". Per quanto riguarda i servizi educativi estivi, nei 7 nidi comunali (0-3 anni) per cui è prevista l’apertura, a luglio saranno accolti, per 4 settimane, 272 bambini. Quasi tutti (251) potranno usufruire dell’orario pomeridiano, fino alle 16.45. Nello stesso mese, sarà attivata anche la sezione 2-3 anni "Primavera", per 35 bambini che frequentano le quattro "sezioni 2-3 anni" comunali durante l’anno. Anche in questo caso, le attività sono previste con orario pomeridiano (fino alle ore 16).

Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia (3-6 anni), sono 8 i plessi scolastici attivati nelle 4 settimane di luglio, con una capacità ricettiva complessiva di 530 posti (20 in più rispetto allo scorso anno) di cui 420 (80 in più rispetto allo scorso anno) con servizio pomeridiano. L’amministrazione conferma inoltre il fondo da 86mila euro per le famiglie che optano per i centri estivi privati e convenzionati per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni. Il sostegno educativo e assistenziale, infine, si conferma pari a quella dello scorso anno, cioè di 5 settimane. I fondi sono destinati alle famiglie con figli da 3 a 14 anni con base del valore Isee 2024 non superiore a 25mila euro. "Le novità ufficializzate dal Comune confermano l’attenzione dell’amministrazione ai servizi educativi", concludono sindaco e assessora, che aggiungono: "L’apertura delle domande è prevista entro Pasqua".