Centri svuotati, resta solo il franchising

Centri storici sempre più assediati da catene commerciali, negozi in franchising, bazar etnici e svuotatI invece da botteghe artigianali e piccolo commercio. A Fano, come in molte altre città, si registra da anni una lenta ma inesorabile perdita di identità e una trasformazione delle peculiarità caratteristiche del centro. Se ne parlerà lunedì nel convegno "Artigiani al centro" organizzato da Cna Pesaro e Urbino - in collaborazione con l’Assessorato alle attività economiche e Turismo del Comune di Fano nella Sala della Concordia (inizio ore 18), nel quale si evidenzierà anche dell’importanza delle botteghe artigiane e del piccolo commercio quali presidio non solo economico ma anche sociale. Nel corso dell’incontro saranno resi noti i dati ufficiali di uno studio condotto sul centro storico di Fano dal Centro studi Sistema della CNA delle Marche. Li snoccioleranno e commenteranno, tra gli altri, il professor Ilario Favaretto dell’Università di Urbino con il direttore del Centro studi di Cna Marche, Giovanni Dini che ci ha anticipato un po’ di riflessioni.

"Dal 2013 al 2023 – dice Dini – nel fanese le imprese artigiane sono diminuite di quasi un quinto (-20%), un dato altro in linea con il dato regionale - dice -. Perché quando sei ‘la regione più artigiana d’Italia’ e l’economia rallenta (per il covid, la crisi e le nuove tecnologie) i tuoi dati tendono ad uniformarsi con quelli del resto d’Italia. Quindi si perdono più imprese artigiane e se ne iscrivono meno di nuove. Ma altri settori tengono alta l’economia cittadina. Lo dimostra l’incidenza costante della popolazione straniera (7%) perché se l’economia non funziona, gli stranieri non restano. Il commercio in centro storico soffre, se si guardano le saracinesche abbassate. Tuttavia non diminuisce l’occupazione. Anzi, è diminuita la disoccupazione. Perché il centro storico è solo una piccola parte dell’economia della città. A Fano tiene il commercio-riparazioni, ma si riducono le imprese edili, del manifatturiero, gli autotrasporti, la ristorazione e persino i servizi alla persona un po’ più avanzati (dai progettisti agli operatori del benessere passando per la tolettatura degli animali) che nel resto della regione sono invece in crescita. Un’analisi dell’economia dei singoli quartieri ne mostrerebbe i problemi. Per questo chiederemo al Comune di realizzare studi, quartiere per quartiere".

Ma ora per Fausto Baldarelli è il momento di concentrarsi sul centro. "Noi vogliamo che il centro storico non diventi solo un centro di residenza, ma di accoglienza dei cittadini attraverso i negozi. Per questo tutto il mondo associativo ha voluto che nel nuovo Prg non si consentisse di trasformare il ‘commerciale’ al primo piano, in ‘residenziale’. Siamo tutti uniti per lo sviluppo del commercio soprattutto in centro storico. Io apprezzo il lavoro fatto dal Comune di Fano per l’economia cittadina, però se passi lungo la superstrada, vedi il FanoCenter pieno di macchine. Il problema dei parcheggi in centro, d’altronde, è emerso anche dallo studio fatto dall’amministrazione. Finchè non si supera questo handicap, molte vetrine resteranno abbassate".

Tiziana Petrelli