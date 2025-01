Centri trasfusionali a ranghi ridotti. Allarme Avis: "Donazioni a rischio"

E’ una lettera amara quella che il presidente regionale dell’Avis, Daniele Ragnetti, ha inviato a tutti i dirigenti e donatori. Perché alla soddisfazione di veder crescere donatori e donazioni, fa da contraltare l’amarezza di constatare quanto il sistema non vada di pari passo con l’entusiasmo dei soci. "Purtroppo quanto fatto non è sufficiente, e non per colpa nostra – scrive Ragnetti – bensì per colpa di un sistema trasfusionale condizionato dalle tante criticità che, nonostante le nostre continue sollecitazioni alle autorità competenti (Regione, Sanità, Direzioni delle Aziende sanitarie territoriali), restano tuttora irrisolte".

Il problema, condiviso in tutte le province marchigiane, riguarda i Centri trasfusionali, a cui si accede per donare il sangue. Sono dotati di postazioni e personale dedicato, ma i numeri sono sempre più esigui, tali da compromettere l’efficacia del servizio. "Nel 2024 – spiega Ragnetti – la chiusura o la riduzione degli orari di prelievo per mancanza di personale (per periodi spesso lunghi se non lunghissimi) di tanti Centri di Raccolta distribuiti nei territori delle province di Ascoli Piceno, Ancona Torrette, Pesaro/Urbino e Fermo (la più colpita) ha impedito di raccogliere il sangue e il plasma necessari all’autosufficienza per la produzione di farmaci salvavita a favore di tanti malati cronici o colpiti da malattie rare ma non solo: ha anche generato disorientamento tra i dirigenti e tra i donatori non certo agevolati dalle incomprensibili e inaccettabili difficoltà nell’effettuare il loro prezioso dono". A Pesaro, ad esempio, può capitare ed è capitato che non siano disponibili tutte le sedute per la presenza di un solo medico che deve anche gestire il reparto. Al di là dei riconosciuti sforzi del personale, diretti da Laura Lupis subentrata a Carlo Pazzaglia andato in pensione, il disagio si avverte. Benché, anche a Pesaro, si riscontri un aumento di donatori (oltre 3mila) e donazioni (oltre 5mila).

"Avis Marche – prosegue Ragnetti – è impegnata a perseguire con tenacia la soluzione ai tanti problemi pressando dirigenti e amministratori di Regione, Sanità e Ast. Siamo passati da un Sistema trasfusionale regionale eccellente, riconosciuto a livello nazionale, a un sistema con tante disfunzioni che stanno mettendo a rischio non solo gli obiettivi di raccolta ma anche il grande patrimonio di donatori costruito con fatica e impegno da instancabili dirigenti e volontari". Infine, l’ultimatum: "Avis non si accontenta più delle promesse, ma vigilerà ogni giorno richiamando ciascuno alle proprie responsabilità". "Saremo più forti delle avversità e della incomprensibile “assenza” di chi ha il dovere di risolvere i problemi del sistema".

ben.i.