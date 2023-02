Centro all’ex campo dei militari "Regalo il progetto al Comune"

Il Fano non solo non realizzerà l’impianto sportivo nell’area dei Militari, ma il presidente Russo regala il progetto al Comune. Il patron del club granata è rimasto scottato per la replica del Comune all’indomani della Conferenza dei servizi che aveva chiesto al Fano ulteriori documenti corredo del progetto. "Leggendo la nota del Comune – scrive il presidente Mario Russo - rimango sorpreso da quello che mi appare come un goffo e contraddittorio tentativo di distogliere l’attenzione sull’unica cosa realmente misurabile, ovvero i risultati raggiunti, che oggi non consentono di avere un’impiantistica adeguata alla prima realtà calcistica cittadina".

Russo lamenta la mancanza di attenzione verso la società sportiva più importante della città. "A proposito dell’accantonamento dei fondi, in uno degli incontri di luglio 2022, pur comprendendo la necessità dell’Alma di avere un campo in sintetico, l’Amministrazione ha eccepito che non avrebbe avuto possibilità di completare altre opere come illuminazione, impianto di irrigazione e recinzione all’impianto dei militari senza una compartecipazione almeno paritaria alla spesa da parte nostra. Era chiaro a tutti che il sottoscritto chiedeva la possibilità di avere un campo pronto per l’inverno e si conveniva che, per il raggiungimento dell’obiettivo, l’unica soluzione era una procedura amministrativa che ci vedeva coinvolti come proponenti anticipando gli oneri di progettazione. Quindi, quando si dice ’l’amministrazione era pronta ad approvare il progetto nell’ottica di immediata eseguibilità’ come avrebbe potuto farlo, se il progetto era stato demandato a noi?".

Sui ritardi nella presentazione del progetto da parte dei tecnici della società di via Toscanini, il presidente Russo aggiunge: "Come mai in questi tanti incontri propedeutici non è stata fatta una richiesta? Come mai in tutto questo periodo, nessuno dell’Amministrazione, sindaco o assessori apparentemente favorevoli, non si è accertato con gli uffici se ci fossero lacune documentali, segnalandole per colmarle? Quello sì, sarebbe stato un concreto atto di attenzione al progetto! Il regalare il progetto è l’ennesima possibilità che si vuol dare all’Amministrazione di rendere reale, evidente e concreto il proprio interesse verso l’Alma Juventus Fano".