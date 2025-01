Centro antiviolenza. Carte regalo in dono alle vittime

Consegnate alle donne in carico al Centro antiviolenza provinciale "Parla con noi", con priorità a quelle con minori, le 48 carte regalo dal valore di 50 euro ciascuna accumulate grazie a “Una spesa per dire basta”, raccolta fondi organizzata da Coop Alleanza 3.0 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "Siamo molto felici di accogliere questa donazione di 2.400 euro complessivi – sottolinea Luca Pandolfi, presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1 –. E lo siamo per un duplice motivo: arriva grazie a una volontà diretta di tanti cittadini, incanalata e concretizzata dalla campagna di Coop Alleanza 3.0 che parallelamente riesce anche a sensibilizzare sul tema; sostiene concretamente l’autonomia economica delle donne che sono vittime di violenza, supportandole in una delle fasi più complesse del loro percorso, quello dall’uscita dalla condizione di violenza e del reinserimento sociale (e lavorativo). Un momento su cui si sta concentrando l’attenzione e la progettualità dell’Ats1 e di Parla con noi, con il supporto della “rete provinciale Virginia” che raggruppa ambiti sociali, prefettura procure, forze dell’ordine, sanità, ordini professionali nel predisporre azioni a sostegno delle donne che subiscono maltrattamenti e violenze". Sull’aiuto concreto dato dalla campagna “Una spesa per dire basta”, Pandolfi aggiunge: "La metà delle donne che denunciano è in difficoltà economica, la loro vita dipende dalle risorse che porta a casa il marito o compagno; si tratta di un ricatto psicologico molto diffuso, un grande ostacolo da superare di cui si parla ancora troppo poco e che la campagna di Coop Alleanza 3.0 ci aiuta a portare alla luce e ad affrontare".

Marta Cecconi, presidente Consiglio di Zona soci Pesaro Urbino di Coop Alleanza 3.0, sottolinea: "Come Coop Alleanza 3.0 siamo molto contenti di sostenere ancora una volta i progetti dell’Ats1 a favore del territorio. È un impegno che va nella direzione indicata dalla missione della cooperativa che si identifica e riconosce, nei valori della solidarietà e nelle azioni concrete, in questo caso rivolte a dare sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Grazie al Comune di Pesaro per coinvolgerci nelle diverse iniziative di valore primario, e sostanziali, che vanno nella direzione dell’aiuto, della vicinanza al prossimo e che auspichiamo proseguiranno nel segno della collaborazione".