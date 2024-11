Centro antiviolenza “Parla con noi“ in aumento le richieste di aiuto

Sono 179 le donne che nel 2023 si sono rivolte al Centro antiviolenza “Parla con Noi“, punto di riferimento in provincia per chi subisce maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, che da qualche anno ha sportelli anche a Urbino e Cagli, e i primi 10 mesi del 2024 segnalano un dato già in crescita, con 183 richieste d’assistenza. A fornire i numeri sono state Sonia Patriarca e Zeralda Daja, operatrici del centro nato a Pesaro nel 2009, presentandoli insieme alla coordinatrice dell’Ambito territoriale 4, Elena Pazzaglia, e alla presidente della Commissione consiliare Pari opportunità, Brunella Zolfi, in una conferenza organizzata dal Comune di Urbino.

"Lo sportello esiste come spazio sicuro di ascolto e accoglienza, ma anche per offrire alle donne un percorso di fuoriuscita personalizzato dalla situazione in cui si trovano o una sorta di cassetta degli attrezzi da usare per rendere più sicura la permanenza in casa – hanno detto –. La violenza può capitare anche a lavoro e può essere non solo fisica, ma pure di controllo, psicologica o economica".

Il servizio del centro sia aggancia a quelli offerti da una rete di realtà presenti nel territorio "diventata più efficiente e rapida" e si attiva quando una donna chiama per chiedere supporto: "La prima cosa che facciamo è domandare come stia e cosa possiamo fare per lei, ridandole la libertà persa per anni – proseguono le operatrici –. Non c’è una fascia d’età precisa con cui lavoriamo, capitano anche ragazze di 18-20 anni, e lo stereotipo della violenza applicata solo dallo straniero non è veritiero: il 76% dei casi è provocato da italiani, dicono i dati Istat. La sensibilizzazione a non normalizzare certi atti deve partire dalle scuole. Le richieste di accesso al centro sono in aumento e si potrebbe valutare l’apertura di altri sportelli, magari in zone scoperte". Pazzaglia ha aggiunto che spesso, lavorando nello sportello di consulenza per gli universitari, ha ascoltato "tanti episodi di violenza famigliare. I segnali cominciano molto prima dei 25-30 anni e spesso mi capitano ragazze che li normalizzano. La gelosia non è un atto d’amore. Succede anche di operare con ragazzi maltrattati che chiedono aiuto. Spesso all’interno della famiglia ci sono contesti che non li aiutano, mentre quello dovrebbe essere il primo luogo in cui dare loro una mano".

Foto: Zeralda Daja, Sonia Patriarca, Elena Pazzaglia

e Brunella Zolfi

Nicola Petricca