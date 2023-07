Centro autismo, dietro front "Via Vatielli non va bene" Riparte la caccia alla sede

di Benedetta Iacomucci

Ci sono i soldi, c’è stata la variante urbanistica, c’era un progetto e c’era l’edificio predestinato. La nascita a Pesaro di un Centro per l’autismo sembrava praticamente cosa fatta. Invece no. Perché la Regione tramite l’assessore regionale Filippo Saltamartini ha comunicato ieri in Consiglio che il Centro non potrà più sorgere in via Vatielli, dov’era previsto al posto dell’ex asilo. Secondo la Regione, infatti, il progetto per la realizzazione della Centrale operativa territoriale (Cot), previsto nello stesso punto, limiterebbe la funzionalità del nuovo centro. Dunque, bisogna cercare una nuova collocazione, per la quale l’Ast "ha già dato mandato al tavolo tecnico e all’ufficio tecnico".

"Si sono persi due anni e mezzo" tuona Andrea Biancani (Pd), vicepresidente del Consiglio regionale che sulla questione aveva presentato ieri un’interrogazione. "Oggi, dopo aver fatto anche la variante urbanistica, si sono accorti che la sede è incompatibile con la Cot, incompatibilità che denuncio da un anno senza essere ascoltato. Sarebbe una barzelletta, se non si trattasse di una vicenda gravissima, che coinvolge soggetti fragili e le loro famiglie, esasperati da anni in attesa". Nicola Baiocchi (Fd’I), presidente della Commissione Sanità, prova a stemperare gli animi: "Semplicemente si è ritenuto che la presenza della Cot, pur non impedendo la creazione del Centro autismo, avrebbe limitato la funzionalità del nuovo centro. Si poteva valutare prima? Sicuramente, ma una volta trovato il posto, e mi risulta che ci siano già delle ipotesi e siano stati fatti dei sopralluoghi, si procederà spediti. I soldi ci sono (400mila euro), il progetto sui contenuti e i criteri (educatori, spazi..) è stato fatto. Meglio perdere un mese che fare un progetto incompleto. Non dimentichiamo che il centrosinistra è stato fermo per 15 anni".

Ma Biancani non si persuade: "In questi anni, quando esternavo i miei timori, sono stato accusato addirittura di fare terrorismo psicologico sui malati. Solo negli ultimi due anni ho presentato 4 interrogazioni e la risposta confermava il proseguimento dell’iter per realizzare il Centro nell’ex asilo di via Vatielli, tanto che l’Asur, oggi Ast, ha presentato a fine 2022 una richiesta di variante urbanistica al Comune di Pesaro, affidando un incarico esterno, retribuito con soldi pubblici, per redigerla. Il 27 marzo l’amministrazione comunale, consapevole dell’importanza del progetto, ha approvato la variante. Oggi si sono accorti che la sede è incompatibile con la Cot. Questa vicenda denota il pressapochismo con cui vengono fatte le scelte dall’amministrazione regionale. Ora si dovrà ricominciare da capo e serviranno anni".