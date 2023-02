Centro autismo in via Vatielli: "Serve il progetto"

E’ fatta: l’edificio di via Vatielli potrà diventare la sede del centro sociosanitario per l’autismo e altre disabilità così come richiesto dall’Ast (ex Asur area vasta 1). La variante urbanistica che l’ha reso possibile è stata approvata ieri, all’unanimità, in Consiglio comunale. L’immobile era una scuola materna. Con la variante l’edificabilità è stata portata a 1.208 metri quadrati di superficie netta, con possibilità di realizzare due piani fuori terra. Ora, il problema è capire come verranno declinati i servizi del Centro. Il dubbio è trasversale, tanto che ascoltate le giuste perplessità espresse da Giampiero Bellucci (Pd) e da Giovanni Dallasta (Lega), l’assessore ai servizi sociali, Luca Pandolfi chiederà all’assessore Filippo Saltamartini la possibilità di un confronto per approfondire se il centro sarà abbastanza grande per assolvere ai servizi o se già sulla carta nasce sottodimensionato.

s.v.r.