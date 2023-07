Centro autismo ’sparito’ La rabbia delle famiglie "Così ci avete ferito Scenderemo in strada"

di Solidea Vitali Rosati

Le famiglie si mobilitano. "Vergogna, non si rendono conto o peggio, ne fanno una questione politica". Carmen è la mamma di uno degli oltre 300 adolescenti con l’autismo che vivono nel nostro territorio. E’ tra le tantissime pesaresi indignate dalla notizia, incresciosa, che ha visto l’annullamento, in via Vatielli, del Centro per l’ autismo, atteso per decenni dalle famiglie di un vasto territorio. C’è, infatti, una esigenza pressante ben oltre i confini urbani.

"E’ una delusione cocente per tutti, quanto accaduto – sottolinea Maruska Palazzi, garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Pesaro –. Tanti mi hanno chiamato per protestare quella che è percepita come una lesione elementare del diritto alla vita indipendente e alla sussidiarietà istituzionale. Le famiglie davanti all’autismo sono sole. Il centro per l’autismo avrebbe rappresentato un punto di riferimento fondamentale soprattutto per la formazione e l’orientamento sociosanitario. Vogliono far sentire la loro voce di sdegno. In tanti mi hanno scritto e chiesto di invitare quanti vorranno partecipare alla manifestazione pubblica che vogliono organizzare per testimoniare il senso di ingiustizia provato. A quanti volessero unirsi alla manifestazione segnalo la mia email

[email protected]".

Ad ascoltare pezzi di menage che con fatica Carmen rivela, si capisce che Rain Man o l’altro film sull’autismo, "Il mio folle amore" sono spaccati romanzati di una dimensione inesplorata ai più. Impensabile.

"Enorme è il disagio sociale in cui cade l’intero nucleo familiare che è chiamato a prendersi cura di un parente con disturbi del neuro sviluppo". Quanto avvenuto in Regione, ricostruito in Consiglio regionale grazie alle sollecite interrogazioni del consigliere regionale Andrea Biancani, grida vendetta. Lunedì scorso l’assessore Saltamartini ha effettivamente constatato che la sede predestinata di via Vatielli non potrà più essere la sede dell’attesissimo Centro per l’autismo perché, per non perdere i fondi del Pnrr, una manina “impietosa“ l’ha destinata ad ospitare la sede della Cot, la centrale operativa territoriale di prossima realizzazione. E’ stato un fulmine a ciel sereno che ha fatto infuriare il centrosinistra e Biancani che da un anno paventava il pericolo di incompatibilità, nello stesso stabile, di due servizi così impegnativi. Ma la sortita regionale ha mosso molti maldipancia anche nel centrodestra pesarese, caduto dal pero. Il consigliere regionale Nicola Baiocchi (Fd’I) ha cercato di spiegare: "Ci sono al vaglio delle ipotesi alternative – ha detto –. Si poteva valutare prima? Certo, ma avendo soldi (400mila euro) e progetto pronto, appena trovato il posto, si procederà spediti. Non dimentichiamo che il centrosinistra è stato fermo per 15 anni". Ecco: la pezza peggio del buco. Non solo il presidente della commissione regionale sanità ha dimostrato di arrampicarsi sugli specchi ignorando cosa accade in “casa propria“, ma l’aver declinato il tutto in chiave politica ha fatto imbestialire esperti e famiglie. Anche perché al ’Carlino’ risulta che un’alternativa i tecnici regionali l’avrebbero potuta avere già sulla carta per tempo, a novembre 2022, avendo disponibilità di uffici di proprietà, compatibili con la Cot, senza dover scalzare, quindi da via Vatielli, il centro per l’autismo. Bastava fare due più due, nel rispetto delle priorità del territorio. E’ una carenza di pianificazione, ma anche di raccordo, quanto accaduto: sono i dirigenti che suggeriscono le soluzioni alla politica. Perché nel progetto utile ad ottenere i fondi Pnrr non si è messo l’indirizzo degli uffici compatibili con la Cot, invece di mettere via Vatielli, immolando il centro per l’autismo? Oppure, quando a novembre 2022 la possibile incompatibilità è emersa in Consiglio comunale e quindi era già chiara in Regione, perché non si è cercato di trovare una soluzione alternativa a via Vatielli (se proprio è quella necessaria?).

Ora al vaglio ci sono terreni di proprietà regionale destinabili al Centro, ma si riparte da zero quando invece i soldi erano disponibili dal 2018 e la variante urbanistica del Comune per permettere all’ex asilo di ospitare il fondamentale presidio sociosanitario è stata approvata a novembre 2022. Inoltre con 400mila euro si può costruire ex novo un Centro? O ci sono altre risorse? "Quando si parla di autismo invito tutti a immaginare davanti a sè il familiare di un autistico e all’isolamento per amore che spesso vivono dovendo gestire, da soli, una dimensione difficilissima", osserva Palazzi.