Centro Benelli, ci risiamo. Piove ancora dal tetto. Alla faccia dei lavori fatti

Al Centro Benelli continua a piovere dal tetto. E’ accaduto anche ieri, nonostante la galleria sia stata oggetto di interventi da parte del Comune. Il 18 luglio l’assessore Mila Della Dora aveva annunciato la conclusione del cantiere, durato otto mesi. Dopo i 230mila euro di lavori commissionati dal Comune e fatti tra novembre e luglio, quella che era una cascata si è trasformata nella fontana zampillante di ieri. Il problema, per quanto ridimensionato, resta e l’acqua filtra dove non dovrebbe. Se ancora oggi c’è il pericolo dei pedoni esposti a rovinosi scivoloni per camminare sul bagnato, ad essere stato eliminato con i lavori fatti dall’amministrazione dovrebbe essere stato il rischio di un distacco dei travi. Abbiamo ricontattato l’assessore Della Dora: "I lavori al Centro Benelli – conferma – sono stati fatti perché le forti piogge dello scorso autunno avevano causato il cedimento parziale di una delle quattro travi portanti, danneggiata dall’accumulo prolungato di acqua. La parte strutturale è ora a posto, ma nei lavori previsti c’era anche la sistemazione delle infiltrazioni. Quindi alla luce delle presenti perdite d’acqua ci siamo resi conto che il lavoro fatto non è sufficiente". Quindi? "E’ già stato programmato un incontro con impresa e tecnici – conclude Della Dora – per capire come risolvere in modo definitivo. Ci auguriamo che i costi non siano esorbitanti". A sollevare la questione è stato, ieri, anche il consigliere d’opposizione Giovanni Corsini: "La colpa non è dell’attuale sindaco Andrea Biancani – osserva il consigliere Fd’I –. Piuttosto l’inerzia e l’incuria decennale, riconducibili alle precedenti amministrazioni, hanno portato a dover fare interventi molto invasivi sulle strutture del Centro Benelli. Il Comune il 18 luglio, in pompa magna aveva portato a termine i lavori: ricordo il tono trionfalistico del comunicato stampa. Ma già la pioggia del 2 agosto ha reso evidente che la faccenda era tuttt’altro che risolta. Siamo il 10 di settembre e ancora, per attraversare la galleria serve l’ombrello. Anche se sono due gocce, visti gli interventi, non ci dovrebbero essere. Se il sindaco è nuovo, non lo è la giunta, composta da assessori già presenti da due consiliature, quindi è giusto sottolineare l’inefficienza nell’affrontare le problematiche".

Solidea Vitali Rosati