Centro Benelli, segnali di vita. Biancani: "Tanti locali vuoti e sfitti, portiamoci i servizi sociosanitari"

di Alice MuriLa situazione in cui versa da anni il Centro Benelli, tra negozi sfitti, decoro urbano all’abbandono e degrado, come denunciato dai residenti e dai commercianti della zona, è sotto gli occhi di tutti. Chiunque attraversi la piazza può rendersene conto in pochi secondi e lo sa bene anche il sindaco Andrea Biancani, che ha già lanciato una proposta che possa da una parte riqualificare e ridare "vita" al Centro Benelli e dall’altra risolvere anche altre problematiche della città. "Essendoci così tanti spazi vuoti, sia come uffici che locali al piano terra – dice il sindaco – ho proposto più volte all’azienda sanitaria di valutare la possibilità di spostare alcuni dei servizi legati alla realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro proprio nei locali del Centro Benelli. Tra le proposte che abbiamo fatto c’è stata quella di spostare in questi spazi anche "il Gabbiano", centro diurno (frequentato prevalentemente da persone autistiche, ndr.) che oggi si trova all’ex manicomio. Si sposterebbe di poco, sarebbe sempre in zona centrale e le persone che frequentano queste realtà si ritroverebbero nel cuore della città. Ma oltre al Gabbiano, anche altre attività di questo tipo, magari sempre legate alla salute mentale, potrebbero essere ospitate lì. Essendo dei servizi di tipo sociale potrebbero riportare vita al Centro Benelli. Purtroppo però – aggiunge il sindaco – a questo proposta non ho mai ricevuto una risposta e non ne capisco il motivo, visto che sono locali di ampie dimensioni e potrebbero essere adattati in maniera perfetta a queste esigenze. Prima di cercali fuori comune – conclude – credo sia importante che l’azienda sanitaria prenda in considerazione questi locali, visto che ad oggi non mi risulta abbia fatto alcun sopralluogo".

Sulle attività messe in campo dal Comune per rivitalizzare il Centro Benelli c’è anche il mercatino dedicato ai prodotti a km 0. "Insieme all’assessore Francesca Frenquellucci faremo dei bandi per assegnare parte della piazza coperta ai produttori locali. Anche questo è un segnale di vicinanza ai residenti e ai commercianti del Centro Benelli". Biancani ricorda poi l’intervento realizzato dall’amministrazione alla copertura della galleria: "Erano decenni che si aspettavano i lavori per sistemarla e per evitare l’ingresso della pioggia. Noi l’abbiamo fatto".

Il sindaco infine ricorda che, seppur l’edificio del Centro Benelli sia di proprietà privata, il Comune di Pesaro ha delle quote condominiali che riguardano parcheggi interrati e spazi pubblici (piazza e giardino): "Come in qualsiasi condominio, qualora la maggioranza dei condomini decidesse di procedere con degli interventi di riqualificazione, il Comune valuterà il da farsi. E’ chiaro che essendo in un luogo così centrale della città, la situazione del Centro Benelli influirà sempre sulla qualità urbana pesarese".