Centro civico di Gimarra: al via l’ampliamento

Ampliamento del centro civico di Gimarra: sono partiti i lavori per la realizzazione del primo piano della struttura in via Cena. Da quando è stato inaugurato il piano terra, nel 2021, il centro è diventato il fulcro dell’attività sociale del quartiere. Uno spazio di 500 metri quadrati dove nasceranno una sala polivalente, 2 uffici dedicati al co-working, 1 aula studio, 1 sala polifunzionale, una reception, a cui si aggiungerà una terrazza coperta da 170 metri quadrati: una porzione con vista verso Fano e un’altra proiettata verso Pesaro. E’ altresì prevista la sistemazione delle scale di accesso, il potenziamento dell’impianto fotovoltaico e il nuovo ascensore. "Puntiamo a completare i lavori – spiega il primo cittadino Massimo Seri, che ieri ha fatto un sopralluogo cone le assessore Barbara Brunori e Sara Cucchiarini (insieme in foto) – per maggio 2024. Ricordiamo il costo complessivo di 600mila euro, di cui 500mila di fondi Pnrr e 100mila di finanza locale. Quando abbiamo progettato la destinazione d’uso degli spazi, abbiamo voluto rispondere alle esigenze di tutte le fasce generazionali: il centro civico di Gimarra, su cui abbiamo investito complessivamente 1, 1 milioni di euro, è l’esempio della nostra attenzione nei confronti dei quartieri".