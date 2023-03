Centro civico di Gimarra Partiranno a settembre i lavori del primo piano

Partiranno a settembre i lavori del primo piano del centro civico di Gimarra (il piano terra è stato inaugurato a novembre 2021). L’importo complessivo è di 600mila euro: 450 mila euro sono fondi Pnrr, 150 mila il contributo del Comune. Si realizzeranno una sala polivalente, 2 uffici dedicati al co-working, 1 aula studio, 1 sala polifunzionale, una reception e una terrazza coperta da 170 metri quadrati. "Sarà uno spazio – ha fatto presente l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – di grande valore sociale. E’ stata impegnativa la progettazione di questa opera connessa ai fondi Pnrr che ci impone di fare la gara immediatamente, di avviare i lavori a settembre e concluderli fa marzo 2026. Noi siamo ottimisti e pensiamo di terminare entro giugno 2024". "In ogni quartiere – ha spiegato il sindaco Massimo Seri – puntiamo ad avere community hub all’interno delle quali possano nascere nuove iniziative, fondamentali per la qualità della vita dei quartieri". "Gli spazi – ha aggiunto l’assessore al Patrimonio Sara Cucchiarini – avranno funzioni diverse. L’aula studio risponderà alle esigenza dei giovani, ci saranno due uffici adibiti a co-working per essere a fianco dei professionisti che non hanno uno studio proprio e ci sarà la sede dell’associazione ‘Non solo donna’. Ci sarà inoltre una grande sala con divisori interni che potrà ospitare eventi più grandi, come i compleanni, o di dimensioni ridotte come piccoli corsi di musica o di teatro. Insomma, abbiamo cercato di rispondere alle esigenze del quartiere, toccando tutte le fasce generazionali".

Grande attenzione anche al risparmio energetico, separando l’uso degli, per riscaldare o rinfrescare solo le parti utilizzate.

an. mar.