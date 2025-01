Centro commerciale, cosa cambia nei parcheggi

A partire da giovedì scorso, chi fa compere nel Centro Commerciale Porta Santa Lucia deve impostare il timer di un’ora in meno, fissandolo a due ore esatte. Entro 120 minuti infatti la sosta per i clienti che effettuano almeno un acquisto è gratuita, oltre le due ore si paga. La convenzione in essere fin dall’apertura del complesso che comprende autostazione, parcheggio e centro commerciale, garantiva infatti tre ore di sosta gratuita a chi, comprando in uno dei negozi interni, si fa timbrare il biglietto del parcheggio.

Dal 16 gennaio le ore però sono diventate improvvisamente due, con un’unica comunicazione ufficiale, fatta via social, per l’esattezza una locandina pubblicata sul profilo Facebook del centro commerciale. A distanza di qualche giorno, il Comune, gestore del parcheggio tramite Urbino Servizi, fa chiarezza sulla questione, annunciando anche dei cambiamenti tariffari, rivisti al ribasso: "Dal 16 gennaio è attiva – spiega l’amministrazione in una nota – una nuova convenzione per l’utilizzo del parcheggio nel complesso di Santa Lucia per i clienti delle attività presenti nel centro commerciale, che potranno usufruire della gratuità del parcheggio per le prime due ore di sosta. Inoltre, per andare incontro alle necessità dei clienti che sostano oltre le prime due ore, è stata rivista la tariffa che adesso prevede, a partire dalla terza ora, il costo di 1 euro all’ora, invece di 1,50 euro come avveniva prima. Queste modifiche si inseriscono all’interno di una revisione della gestione dei 150 posti auto a servizio del centro commerciale Porta Santa Lucia presenti all’interno della struttura multipiano e inseriti nella concessione stipulata tra la proprietà del centro e Urbino Servizi, gestore del parcheggio. L’obiettivo è garantire un utilizzo più equilibrato degli spazi e incentivare una maggiore rotazione, affinché tutti gli utenti possano fruire comodamente dei servizi offerti dal centro commerciale".

La situazione della sosta per chi usava e usa solamente il parcheggio invece non subisce variazioni. Conclude la comunicazione del Comune: "Nulla cambia per i fruitori del parcheggio, per i quali rimane applicata la tariffa ordinaria: 1,50 euro per la prima ora; 1,20 euro la seconda ora e 1,00 euro all’ora dalla terza ora in poi".

