Centro Danza alle stelle. Ha conquistato il Festival

Festival di Sanremo finito, e tra i protagonisti di questa edizione, c’era una realtà montelabbatese: il Centro Danza Performance di Osteria Nuova.

"Sotto la guida appassionata della direttrice Lisa Vergoni e delle sue insegnanti – si legge in una nota del Centro danza – un gruppo di talentuose allieve (foto) ha avuto l’onore di esibirsi all’interno del prestigioso format Casa Sanremo 2025. Un’esperienza straordinaria: sia per la crescita artistica e professionale, ma anche un’emozione indelebile. L’eccezionale talento delle nostre giovani danzatrici ha ricevuto anche l’apprezzamento del direttore artistico, il quale tornerà a coinvolgerle in nuovi eventi".

"Per il Centro Danza Performance dunque questa partecipazione al Festival è stato un vero trampolino di lancio, un traguardo di cui tutta la comunità di Montelabbate può essere orgogliosa. Il Cdp non è solo una scuola di danza di altissimo livello, ma anche una famiglia, una fucina di emozioni, passione e dedizione. Portare tutto questo sul palcoscenico di Sanremo è stata un’esperienza unica, che ha reso onore alla nostra realtà locale e ha dimostrato il talento e la determinazione dei nostri giovani artisti. Non solo. Presto vedremo il Centro Danza Performance collaborare anche con il Comune di Montelabbate, dando vita a nuovi ed entusiasmanti progetti sul nostro territorio".