Centro Destra, "Basta con i Pozzi Senza Fondo" a Pesaro

Di fronte all’ennesimo rischio incompiuta sulle opere del Comune di Pesaro interviene il centro destra: "Basta! Occorre sapere la verità sui conti e sui progetti. Basta con i “pozzi senza fondo“ – scrivono – creati da lavori annunciati e da progetti rattoppati e propagandati come capolavori che poi si rivelano essere solamente l’ennesimo bluff di una amministrazione parolaia. Serve vederci chiaro, non ci sono più scuse. Presenteremo un’interrogazione urgente per sapere la verità su una vicenda complessa dove il rischio di un’incompiuta è molto elevato". Insiste l’opposizione: "Questa incertezza si inserisce in un contesto già critico viste anche le proteste emerse negli ultimi giorni da residenti e ambientalisti sui lavori della palestra di via Togliatti riguardo il taglio degli alberi e il traffico. L’improvvisazione – proseguono – si percepisce anche nella tempistica dei lavori, visto che dalla parole di Amadori, si percepisce che si doveva partire prima dal completamento della piscina e non dalla nuova palestra". Il complesso sportivo è al 60% e mancano all’appello tra i due e i 2 milioni e mezzo di euro".

l.lu.