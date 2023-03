Centro di diabetologia, si riparte Cagli recupera un servizio essenziale

A Cagli stanno per tornare dei servizi sanitari essenziali, ovvero il centro di diabetologia chiuso temporaneamente a causa della pandemia da Covid-19. A comunicarne la riattivazione dal prossimo mese l’Ast Pesaro e Urbino, l’Azienda Sanitaria Territoriale, in una nota stampa.

"Ad aprile si riparte. Il centro di diabetologia dell’ospedale Angelo Celli di Cagli tornerà operativo a breve". A darne conferma il direttore del Distretto di Urbino Romeo Magnoni, che nel corso dei mesi ha monitorato la situazione per ridare al territorio un servizio strategico e primario. "E’ sempre stata nostra intenzione riattivare il servizio, chiuso necessariamente durante il periodo emergenziale, con lo scopo di restituire alle persone affette da questa patologia una risposta concreta, agevolando il loro percorso di trattamento e riducendo gli evidenti disagi subiti".

Una riapertura che permetterà di effettuare controlli ma anche visite, questo grazie al collegamento con il centro diabetologico dell’ospedale di Urbino. Quindi dare all’utenza dell’area interna e montana un servizio completo vicino a casa. Questo fondamentale servizio da risposte per la cura della malattia ed il suo monitoraggio così come tutti i controlli per fare prevenzione.

"Ora siamo pronti a riattivare il collegamento con l’ospedale di Urbino, dando la possibilità di effettuare le visite, i controlli, le analisi, l’educazione terapeutica e l’addestramento direttamente a Cagli, senza doversi più recare al Santa Maria della Misericordia. Anche se la guardia deve restare alta – conclude Magnoni -, i cittadini del territorio torneranno ad avere garantito un servizio primario ed essenziale con la medesima organizzazione pre-pandemia, con attività che rispondano ai loro reali bisogni". Uno sportello importante che sarà in grado di dare risposte ad un sostanziale bacino di pazienti, garantendo vicinanza e un servizio snello sopratutto alle persone più anziane o che hanno difficoltà a spostarsi.

fra. pier.