Centro di raccolta chiuso Dove portare i rifiuti

Il centro di raccolta differenziata di Fano, in via Dei Palatini, rimarrà chiuso per lavori di manutenzione da lunedì al 28 luglio. "Durante questo periodo – evidenzia Aset – gli utenti potranno rivolgersi al centro di Colli al Metauro (in via Dei Laghi 18), dove sono state predisposte aperture straordinarie, per tutti i rifiuti tranne le potature e gli sfalci. Per l’esattezza, il lunedì dalle 7,15 alle 12,15; il martedì dalle 7,45 alle 12,30; il mercoledì dalle 13,15 alle 18; il giovedì sempre dalle 13,15 alle 18; il venerdì dalle 7,45 alle 12,30; e il sabato dalle 7,45 alle 12,45.