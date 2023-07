A Pesaro, il centro estivo per adulti “che vi farà tornare bambini”

Pesaro, 3 luglio 2023 – Dopo l’open day di presentazione del progetto tenutosi lo scorso 28 giugno, si parte con l’azione. “In mindfulness, in sport” è il nuovo centro estivo per adulti che, da mercoledì 12 luglio alle 18.30, prenderà ufficialmente il via nel bar/ristorante di Bagni Paradiso, tra sabbia e mare.

L’obiettivo del percorso, formato in totale da 6 lezioni con cadenza bimestrale – ognuna dal costo di 10 euro, oppure con il pacchetto di sei lezioni da 8 euro l’una - , ha l’obiettivo di coniugare il benessere mentale con quello fisico, unendolo, infine, anche a quello culinario. I partecipanti saranno invitati a svolgere, assieme a Giorgia Baldini counselor-coach e ideatrice del progetto, una prima parte di meditazione non da seduti, una seconda parte di attività motoria con l’utilizzo di strumenti come la canoa, il sup o la bicicletta.

Tutte le lezioni si concluderanno con un aperitivo nel bar/ristorante di Bagni Paradiso e si richiede ai partecipanti un piccolo asciugamano da portarsi con se per il buon proseguimento delle lezioni.

Mercoledì, durante la prima lezione, l’attività si svolgerà con 45 minuti di camminata alternati alla meditazione. Per info e prenotazioni chiamare il seguente numero: 3487732843.