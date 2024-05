Centro Gabbiano trasloca Rabbia dei parenti

"Caro Carlino, siamo preoccupati". Inizia così la lettera del gruppo di familiari con figli e parenti iscritti al Centro diurno il Gabbiano di via del Governatore, centro dell’Ast1 che si occupa di persone con disabilità complessa. I familiari sono preoccupati perché non sanno dove il servizio verrà dislocato dall’Ast dopo che il Comune di Pesaro ha richiesto la disponibilità degli spazi per risanare parte del complesso del San Benedetto dove il Centro ha sede. Gli spazi occupati dal centro diurno vanno liberati entro gennaio 2025 su richiesta del Comune. L’Ast ha detto che a breve avrebbe avviato una procedura per fare una convenzione con un operatore che potesse prendere in carico la complessiva attività, fornendo quindi gli spazi e il servizio. La manifestazione d’interesse è stata fatta, ma i familiari sono preoccupati perché ad oggi, non hanno una risposta concreta riguardo la dislocazione delle attività del Centro diurno. Le famiglie avevano avuto un primo incontro con la dottoressa Storti, già direttore generale Ast 1. Spererebbero di poter incontrare quanto prima il nuovo direttore Carelli. "Pesaro Capitale della cultura 2024 – osservano, nella lettera i cittadini – aprirà le porte al mondo, con le sue bellezze.

Nella stessa Pesaro però, si percepisce un’ involuzione sociale e civile, nei riguardi del mondo della disabilità. Purtroppo, infatti, senza interpellare i familiari (che ne sono venuti a conoscenza, tramite i giornali), l’Ast sposterà gli ospiti del Centro diurno "Gabbiano" in una sede ancora non identificata. Questa mancanza di considerazione verso gli ospiti del Centro e dei familiari, si sposa male con la Pesaro che a tutt’oggi è indicata, come fiore all’occhiello della Regione Marche, per le politiche sociali rivolte alla disabilità. Ciò inevitabilmente sminuisce quel progresso ottenuto fino ad ora, tramite il lavoro di associazioni, Comune, Cooperative e genitori. Il centro Gabbiano ad oggi è un prefabbricato, attualmente situato nel giardino del San Benedetto (ex manicomio) ed accoglie persone adulte con varie disabilità, in prevalenza autistiche. Gravemente e contro ogni regola di civiltà, i familiari non sono stati avvisati, ed è stato ignorato il Regolamento per l’amministrazione condivisa che prevede la collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione; collaborazione, finalizzata alla cura, alla rigenerazione e alla gestione dei beni comuni, favorendo la democrazia partecipativa. Quella che dovrebbe, nella Pesaro città della Cultura 2024, essere la base per quel rinnovamento culturale e sociale che pone al primo posto il cittadino. Noi familiari degli ospiti del Gabbiano, non ci opponiamo al cambiamento di sede. Ma chiediamo di essere parte attiva e di contribuire insieme all’ Ast, alla Regione e alle Cooperative di educatori, perché questo spostamento non sia solo un cambio di "contenitore" , ma un vero e proprio progetto di vita per i nostri cari, dando il giusto risalto all’accoglienza e all’integrazione della persona con disabilità, in quanto cittadino. Riteniamo rilevante quindi, una coprogettazione che analizzi le innumerevoli tematiche che riguardano l’handicap e per questo ci opporremo a qualsiasi spostamento non adeguato, non formulato e non strutturato nel rispetto della persona con disabilità".

Solidea Vitali Rosati