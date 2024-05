Centro Il Gabbiano, rebus trasloco: "Pronti a incontrare le famiglie"

"La prossima settimana il dottor Alberto Carelli, neo direttore generale di Ast 1, convocherà una riunione per ascoltare personalmente le esigenze e le osservazioni delle famiglie del Centro il Gabbiano". L’informazione arriva dall’assessore regionale Filippo Saltamartini il quale replica ai parenti di assistiti dal centro diurno Il Gabbiano di via del Governatore, centro dell’Ast1 che si occupa di persone con disabilità complessa, dopo che l’utenza ha espresso, tramite il Carlino, preoccupazione e disorientamento riguardo le prossime fasi che vedranno traslocare il servizio altrove.

Le famiglie hanno auspicato di poter contribuire all’individuazione e organizzazione della nuova sede, vista la delicatezza del servizio. "La localizzazione dovrà essere all’interno del Comune di Pesaro così come già anticipato dalla dottoressa Storti, ex direttore generale dell’Ast 1. A fronte della lettera ho chiesto aggiornamenti al nuovo direttore generale di Ast 1, il quale mi ha detto che avrebbe organizzato la riunione con le famiglie per un confronto. Resta il fatto che i locali del centro diurno Il Gabbiano vanno liberati entro il mese di gennaio 2025, in quanto compresi negli interventi di riqualificazione del complesso dell’ex ospedale San Benedetto. Finanziati con progetto Pnrr, gli interventi di riqualificazione nell’area impegnata oggi dal Centro saranno realizzati dal Comune di Pesaro che ne ha chiesto la disponibilità per avviare i lavori".

"La decisione assunta dall’Ast – prosegue l’assessore – è quella di fare un bando per avviare a breve una procedura di convenzionamento al fine di individuare un operatore che fornisca locali e servizio". In via del Governatore il Comune, con la compartecipazione finanziaria del Rossini Opera Festival, realizzerà un polo per lo studio e la promozione della cultura musicale tra cui residenze per studenti e artisti e sale studio multimediali.

Solidea Vitali Rosati