Centro Itaca, taglio del nastro per il laboratorio "La Dimora"

Si chiama "La Dimora" il nuovo laboratorio polivalente di formazione e accoglienza nato al centro Itaca, in località Madonna Ponte. Il progetto sostenuto economicamente dal Rotary Club, è gestito da Anffas (Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva o relazionale), come la struttura socio riabilitativa "Centro Itaca", si avvale della professionalità degli operatori della cooperativa Orizzonti. "La Dimora" già ospita un laboratorio teatrale e uno di inserimento al lavoro, legati a un progetto dell’Ambito sociale, ma l’intenzione di Anffas è di mettere lo spazio a disposizione delle scuole, dei giovani e dunque della città.

"Si tratta di una struttura pensata e realizzata – spiegano gli ideatori – con strumentazioni e arredamenti adatti ad uno spazio polivalente, propedeutico ad attività educative – riabilitative". Per l’assessore al Welfare Dimitri Tinti "il Centro Itaca, soprattutto dopo il covid, ha bisogno di aprirsi alla città per ricordare che non è solo un centro di ippoterapia".

Sull’importanza del progetto Ergon e della struttura "La Dimora" ha posto l’accento Andrea Zampa, presidente del Rotary Club Fano: "Il laboratorio ha proprio lo scopo di far acquisire alle persone fragili quelle competenze indispensabili per il loro inserimento nel mondo del lavoro". "La Dimora" che sarà intitolata ad "Eleonora Freguglia e al suo dolce sorriso", s’inaugura sabato alle 10.30. Chi fosse interessato all’uso dello spazio "La Dimora" può rivolgersi al presidente Anffas Federico Falcioni 3387042569.

an. mar.