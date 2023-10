Centro monitoraggio e valorizzazione

Il consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi (foto), promotore della Legge Regionale 27 aprile 2022, n. 8 “Tutela e valorizzazione del Cavallo del Catria“ interviene sulle ultime novità riguardanti questa razza equina autoctona, unica nel panorama regionale. "Dopo il successo della prima giornata della Fiera Cavalli di Chiaserna – dice Rossi – accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’individuazione dell’Associazione Allevatori Cavallo del Catria di Cantiano quale soggetto gestore del Centro di monitoraggio per i prossimi dieci anni, a seguito della manifestazione di interesse regionale emanata tempo fa. La Legge Regionale da me promossa e approvata all’unanimità – continua – prevedeva infatti l’istituzione del Centro di monitoraggio e valorizzazione del Cavallo del Catria con sede a Cantiano. Il Centro Ippico di Chiaserna di proprietà del Comune da ora, diventerà il fulcro organizzativo per tutte le attività legata al Cavallo del Catria, e sarà riferimento anche delle altre realtà regionali di allevatori che stanno sviluppando egregiamente il nostro Cavallo del Catria. Credo che sia davvero importante per storia ed attività legare il Cavallo del Catria a Chiaserna e dare questa responsabilità gestionale all’Associazione Allevatori Cavallo del Catria, che per storia, numeri e preparazione professionale dei componenti, rappresenta un soggetto estremamente qualificato.

am. pi.