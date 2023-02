Centro nell’ex campo dei militari, scontro tra amministrazione e Alma

È scontro tra l’Alma Juventus Fano e l’Amministrazione comunale fanese, con la società granata che rinuncia a costruire il centro sportivo nell’ex campo dei Militari.

La motivazione è da ricercare nella Conferenza dei Servizi che ha sancito secondo l’Alma "l’ennesimo nulla di fatto e l’ennesimo rinvio per delle prescrizioni al progetto presentato. Evidentemente il disinteresse generale dell’amministrazione in particolare e di Sindaco, Assessore allo Sport e Assessore ai lavori pubblici, ha fatto sì che gli uffici comunali preposti si ricordassero soltanto in data odierna di eccepire dei rilievi a quanto concordato e portato avanti ormai da mesi. Con dispiacere, - afferma il comunicato della società di via Toscanini - come già più volte inutilmente preannunciato, visto che il rinvio odierno non consentirà tempistiche congrue per realizzare l’opera in tempo per la prossima stagione sportiva, la società granata comunica che non perseguirà nella realizzazione dell’opera". La replica del Comune di Fano non si è fatta attendere.

"Sin dalla prima ora – afferma la nota dell’Amministrazione comunale - ci siamo attivati per favorire la realizzazione di un nuovo manto in sintetico all’interno dell’impianto dei Militari che già in questi anni è stato al centro di un progetto di riqualificazione affinché si ragazzi potessero svolgere le proprie attività nel modo più adeguato ed efficiente possibile. Accantonando le risorse. Va constatato che l’Amministrazione comunale era pronta ad approvare il progetto nell’ottica di immediata eseguibilità, ma in questi mesi la stessa società ha prodotto una documentazione insufficiente e incompleta, chiedendo dei rinvii che hanno determinato tale ritardo. Infatti, solo questa mattina (ieri, ndr) si è svolta la prima conferenza dei servizi a cui era presenta tutta la struttura comunale che ha fornito parere favorevole, fatta salva la necessità di integrare la documentazione carente dal punto di vista dell’invarianza idraulica.Tale atteggiamento dell’Amministrazione evidenzia la volontà di sostenere questo progetto nel pieno rispetto delle normative vigenti, pur senza eccezioni".

Infatti è intenzione del Comune rifare anche la Gradinata allo stadio.

Nella foto: Mario Alessandro Russo, presidente dell’Alma Juventus Fano