Centro oculistico sociale: "I bisogni dei più fragili?. Li vediamo benissimo"

Il Cos, centro oculistico sociale, effettuerà visite gratuite per le fasce deboli e fragili della comunità, dai bambini agli anziani. Il centro è già realtà, inaugurato ieri, all’interno della nuova sede pesarese dell’Unione italiana ciechi ipovedenti in strada statale Adriatica 151. "La segreteria è la stessa della sezione Uici – spiega la presidente Uici Maria Mencarini –. Come è normale l’utenza dovrà avere i requisiti previsti e sarebbe meglio che i candidati passassero attraverso gli assistenti sociali dell’Ambito territoriale sociale 1 con cui il Cos opera in sinergia. Tutti i Comuni invieranno le segnalazioni tramite l’Ats 1". Il Cos si avvale della collaborazione di tre oculisti volontari che doneranno alcuni pomeriggi per le visite oculistiche gratuite. Un protocollo con i Comuni dell’ambito territoriale sociale 1 e con la Fondazione Caritas permetterà l’accesso ai soggetti che, per vari motivi, non usufruiscono del servizio sanitario pubblico o privato che sia. Bambini e adulti, famiglie con Isee basso potranno fare la visita oculista gratuita e il Cos contribuirà anche ad abbattere le liste d’attesa che "in ambito oculistico – spiega Mencarini – nel nostro territorio, sono drammatiche".

Il Cos è dotato anche di strumenti per la telemedicina. "Entro la primavera – continua Mencarini – partirà un ulteriore servizio che coinvolgerà i comuni della provinincia, quelli più lontani dalle strutture ospedaliere e con una popolazione più anziana. I servizi sociali di tutti i comuni intercetteranno i bisogni che il Cos cercherà di soddisfare. Durante l’anno saranno realizzate giornate pubbliche di prevenzione delle malattie oculari con visite e divulgazione dei comportamenti corretti per prevenire problemi alla salute". La sezione Uici di Pesaro e Urbino sostiene e sosterrà un notevole lavoro per assicurare il funzionamento della struttura e i servizi di segretariato sociale. Di Cos come quello nato a Pesaro – unico nelle Marche – ce ne sono in Italia solo 25. "E’ molto importante – ha concluso Mencarini, prima degli applausi finali che hanno seguito il taglio del nastro – l’accordo con l’Azienda sanitaria territoriale. Questa riconoscerà una corsia preferenziale qualora si intercettasse, durante lo screening, una patologia". Una sinergia che è stata confermata dalla direttrice del Distretto di Pesaro, Elisabetta Esposto.

Solidea Vitali Rosati