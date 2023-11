Centro per l’autismo, due ipotesi. C’è pure l’ex Ostello della gioventù

di Benedetta Iacomucci

Il travagliato percorso per la costituzione di un Centro per l’autismo sembra intravedere un approdo. Sono due le soluzioni possibili che si stanno vagliando: la prima riguarda un’area a Muraglia, non lontano dal sito del futuro nuovo ospedale, di proprietà dell’ex azienda ospedaliera Marche Nord e ora nelle disponibilità dell’Ast 1; l’altra, è l’ex ostello della gioventù di Fosso Sejore, di proprietà della Regione, in disuso da anni dopo aver dato asilo anche a dei migranti. Nel primo caso, si tratta di edificare su un’area completamente libera, ex novo, in un contesto urbanizzato; nel secondo caso, invece, le ipotesi potrebbero essere di ristrutturare l’esistente, adattandolo alle nuove esigenze; o, più verosimilmente, di demolire l’attuale edificio per costruirne uno completamente nuovo, pensato e progettato per la sua nuova funzione. Perché come sa chiunque abbia dovuto ristrutturare un immobile, spesso è più economico ripartire da zero piuttosto che adattare l’esistente. L’altro aspetta che si valuta è la collocazione, al di fuori del tessuto urbano ma a due passi dal mare e tra le colline. Insomma, pro e contro su cui si sta ragionando in Regione e, ovviamente, nell’Ast1, con l’idea di giungere a un punto entro la fine dell’anno o nei primi mesi del nuovo.

Intanto, però, del Centro autismo si è parlato anche in Consiglio regionale, dove il vicepresidente Andrea Biancani ha presentato una interrogazione per chiarire lo stato dell’arte e capire gli intendimenti. Aspettative a suo dire deluse: "Per via Vatielli-Alfano c’era un progetto già pronto e pagato. Ora con il cambio dell’area occorre iniziare da capo. Le famiglie sono esasperate, mi viene il dubbio che manchi la reale volontà di realizzarlo. Tre anni persi". Il Centro inizialmente era stato previsto in via Vatielli-Alfano, ma poi la necessità di porvi la Centrale operativa territoriale (Cot) aveva impresso un colpo di spugna all’intero progetto, per il quale il Comune aveva pure già fatto la variante urbanistica. Diversa la lettura di Nicola Baiocchi, presidente della commissione Sanità: "Con l’approvazione del bilancio – assicura – cercheremo risorse per la realizzazione del Centro in breve tempo. Dopo anni di immobilismo del Pd, il centrodestra sta facendo passi concreti: due sono le ipotesi che si stanno valutando per individuare la più idonea. A conti fatti, dunque, di grottesco c’è solo l’ennesima ripetitiva interrogazione di Biancani".