Centro per l’autismo, è scontro: "Dallasta vota per farlo a Fano": "Si farà senza dubbio a Pesaro"

E’ scontro sulla realizzazione del nuovo Centro per l’autismo. "La destra pesarese – accusa Maruska Palazzi, consigliera comunale Pd e presidente IV Commissione – e in particolare il consigliere comunale e regionale Giovanni Dallasta, è favorevole allo spostamento del centro a Fano. Durante l’ultima riunione della Commissione abbiamo incontrato la dottoressa Oriana Verni referente Umee (Unità multidisciplinare dell’età evolutiva), Umea (Unità multidisciplinare dell’età Adulta) e del Consultorio delle 5 Torri, e anche Andrea Mancini nuovo coordinatore dell’Ats1 e sono emerse questioni messe tacere negli ultimi mesi". Tra queste "la volontà di Dallasta di lavorare in consiglio regionale per realizzare il centro per l’autismo a Fano – aggiunge Palazzi –. Il centro è previsto a Pesaro da molti anni con fondi già stanziati e approvati dal consiglio comunale (che, nel 2022, votò all’unanimità il primo passaggio per realizzare il centro in via Vatielli, con voto dello stesso Dallasta)". Nel frattempo "la Giunta Acquaroli ha utilizzato la sede prevista per realizzare la Cot (Centro operativo territoriale), collocabile in altri posti. Tutto questo nel silenzio del consigliere regionale Nicola Baiocchi, che però aveva sempre dichiarato di tenere al centro autismo, che si sarebbe portato a compimento, senza mai indicare una sede alternativa. Ora sembra che Dallasta lavori per portare il centro, e i 400 mila euro di fondo, a Fano. La maggioranza del consiglio comunale – conclude – continuerà a lottare per avere il centro a Pesaro".

A replicare è Nicola Baiocchi, consigliere regionale FdI, che accusa Palazzi di fare "allarmismo: dopo decenni di immobilismo tutto imputabile al Pd, con il centrodestra alla guida della Regione si è impressa una forte accelerazione, utilizzando i fondi a disposizione: 400mila euro per una prima fase. Pesaro avrà il Centro dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico – dice – come sanno bene in Comune, perché è un progetto fortemente voluto da questa amministrazione regionale anche grazie al mio concreto interessamento. Il gruppo di lavoro si è riunito molte volte per valutare diverse opportunità strutturali per allocarlo e si stanno vagliando alcune concrete possibilità per le quali occorre il cambio di destinazione d’uso. Nello specifico si tratta di un terreno di proprietà dell’Ast 1 nelle vicinanze del nuovo ospedale di Pesaro (Muraglia), mentre la seconda soluzione – per accorciare tempi di realizzazione – è valutare alcuni immobili già esistenti in città. La nostra intenzione è quella di individuare la migliore corrispondenza traesigenze delle famiglie, la possibilità per il Servizio sanitario di poterle affiancare nella gestione del disturbo e le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo".

a. mu.