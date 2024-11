Centro, priorità sicurezza. L’appello dei candidati:: "Ci vuole più sorveglianza"

Le luci del Natale, le ombre della cronaca: dopo lo stupro avvenuto in piazzale Matteotti, la domanda di maggiore sicurezza tramite il potenziamento del circuito di videosorveglianza è la prima esigenza a cui dare risposta nell’immaginario di chi vive il centro storico. Si tratta di un bisogno che va a braccetto con la richiesta di decoro urbano e surclassa di molto la volontà di promuovere l’appetibilità turistica di quanto ruoti intorno a cardo e decumano con eventi e attrazioni.

Quattro su quattro, tra i candidati al rinnovo del Consiglio di quartiere Centro storico (si voterà domenica in tutti i quartieri della città), intervistati dal Carlino, hanno trovato convergenza sulle due priorità: maggiore sicurezza e attenzione al decoro perché entrambi concorrono alla qualità della vita di chi risiede nel cuore della città. "La sicurezza del quartiere è una priorità", dice Angela Cecini, avvocato, candidata con la lista “per Biancani” aprendo ad un coro unanime che mette in sintonia sensibilità opposte. Nei programmi elettorali avanzano strategie per una maggiore sicurezza, sia chi corre “con Biancani” come Francesca Matacena, pianista, consigliere uscente e sia chi ha una sensibilità diversa e corre con la lista di centrodestra “Ascoltiamo Pesaro” come Gianluca Grazioli, 30 anni, laureato in economia e Caterina Badioli, 42 anni, grafologa.

Se l’obiettivo principe è quello, a cambiare sono le ipotesi di soluzioni. Cecini vorrebbe "aprire spazi pubblici e privati per aumentare il movimento del centro attraverso il maggiore coinvolgimento dei cittadini. Noi residenti potremmo diventare i ciceroni della città". Matacena affinché si arrivi ad avere sicurezza e pulizia in ogni angolo, non si discosta e propone azioni di cittadinanza attiva: "Sensibilizzando e rispettando semplici regole di buon vicinato" per evitare quindi l’abbandono dei rifiuti nelle vie; evitare la mancata raccolta delle deiezioni su vie e marciapiedi; evitare i parcheggi selvaggi e stimolando il decoro, a partire da privati e operatori economici (balconi fioriti, vetrine curate; stile omogeneo negli arredi del centro. "Il quartiere uno – dice Grazioli – sta vivendo un problema di sicurezza che non può più essere ignorato. Non è accettabile che una donna debba temere di uscire di casa la mattina presto per andare al lavoro. Recenti episodi, come quello dello stupro accaduto in piazzale Matteotti, evidenziano la necessità urgente di un intervento deciso. È fondamentale rafforzare il presidio del territorio, almeno nelle aree più critiche, per garantire tranquillità ai cittadini".

Badioli pone invece l’accento sulla lotta al degrado: "È indispensabile avviare una vera campagna di sensibilizzazione per il decoro urbano – osserva Badioli – .Vivo nei pressi di Galleria Roma e vedo ogni giorno una situazione insostenibile. Altre zone, come piazzale Primo Maggio e piazza Olivieri, stanno diventando sempre meno vivibili. Non basta qualche decorazione o iniziativa superficiale per rilanciare il centro; servono interventi concreti. L’amministrazione minimizza il problema, mentre i consiglieri di quartiere legati al sindaco seguono una linea di immobilismo".