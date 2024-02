Centro residenziale Alzheimer. Serfilippi pressa la Regione

Il centro residenziale per l’Alzheimer diventa oggetto di una mozione del consigliere regionale Luca Serfilippi (Lega). "Il centro residenziale – chiarisce Serfilippi – è una priorità non più rinviabile. Servono idee chiare e una programmazione definita. Comune e Regione devono cooperare per definire il percorso per arrivare alla costruzione di un centro residenziale Alzheimer che integrerà i servizi già offerti dal centro diurno Margherita". "Servono – aggiunge Serfilippi – scelte chiare e collaborazione tra enti. La costruzione di un centro residenziale Alzheimer a Fano non solo soddisferebbe un bisogno del territorio sempre più crescente, ma permetterebbe di dare risposte a centinaia di famiglie. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, proprietaria di un’area edificabile che confina proprio con l’attuale centro diurno Margherita, ha manifestato la sua disponibilità a concederla per la realizzazione di una struttura complementare e integrativa della quantità e qualità dell’offerta. Va definito un percorso chiaro che, a partire dai fabbisogni, permetta alla nuova struttura di essere accreditata dalla Regione, favorendo l’accessibilità attraverso posti in convenzione".

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Giorgio Gragnola, a dicembre dello scorso anno aveva ribadito la disponibilità dell’ente a mettere a disposizione il terreno adiacente al centro Margherita per la costruzione di una struttura residenziale da 60 posti letto. Ma aveva anche aggiunto: "Se non ci saranno assicurazioni sul possibile convenzionamento della struttura con la Regione, nessun privato investirà mai nel centro". Conclude Serfilippi: "Le demenze e la gestione delle fasi avanzate della malattia sono un problema per centinaia di famiglie. Voglio mettere un punto fermo per l’avvio di un grande progetto condiviso".

an. mar.