Centro sportivo e pista ciclabile. Finanziamenti per 710mila euro

Il Comune di Gabicce Mare ha ottenuto due finanziamenti a fondo perduto: uno ministeriale di 560.000 euro per il potenziamento dell’area sportiva e uno regionale di 150.000 euro per il prolungamento del percorso ciclopedonale di Ponte Tavollo

"Attraverso la partecipazione all’avviso pubblico ministeriale per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo sport e periferie 2023” – si legge in una nota – il Comune ha partecipato, con un progetto di valorizzazione e promozione delle attività pluridisciplinari con interventi di potenziamento dei servizi del centro sportivo di via Aldo Moro, per un importo totale di 800.000 euro, riuscendo ad ottenere un contributo a fondo perduto di 560.000 euro. L’intervento nasce dalla necessità di garantire spazi adeguati in qualità e quantità per lo svolgimento delle attività sportive, attraverso la ristrutturazione ex-novo e il miglioramento degli spazi spogliatoio e delle attrezzature di supporto, connesse alle pratiche sportive, soddisfacendo le esigenze dei fruitori dell’area sportiva polivalente".

Quanto al secondo finaziamento "attraverso la partecipazione al bando pubblico regionale per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al “Miglioramento della rete stradale 2023” – prosegue la nota – con un progetto di prolungamento del percorso ciclopedonale a collegamento del quartiere Ponte Tavollo con il centro sportivo polivalente di via Aldo Moro, per un importo di 300.000 euro, il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 150.000 euro a fondo perduto".

"Questi interventi – spiega il sindaco Domenico Pascuzzi – si concentrano sia all’interno del centro sportivo polivalente, che al di fuori dello stesso, al fine di poter rendere ancora più fruibile un’intera area che vede già un numero elevato di utenza giovanile e non, sia residente che proveniente dai comuni limitrofi, durante l’intero periodo dell’anno. L’obiettivo sarà quello di incentivare la mobilità sostenibile e di garantire la sicurezza stradale, consentendo per ubicazione e morfologia dell’area, di potere raggiungere i campi da gioco da parte delle varie fasce di utenza, anche dai più piccoli, attraverso l’uso di mezzi alternativi alla mobilità veicolare".