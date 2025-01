Centro storico il più popoloso

E’ il centroil quartiere più popoloso della città. Secondo la statistica del Comune di Pesaro aggiornata al 31 dicembre 2023, la popolazione residente è per lo più concentrata nella "città vecchia". E a fronte di una popolazione totale di 95.610 abitanti, Pesaro è, principalmente, una città al femminile. Maschi: 46.004 unità, donne 49.606.

I pesaresi che abitano in centro sono 10.507 con una netta preponderanza di quote rosa: 5673 donne contro 4834 uomini. Al secondo posto nella classifica dei quartieri con più abitanti c’è Pantano bassa: 9317 totali, 4928 femmine contro 4389 maschi. Se alla popolazione di Pantano bassa, però, si aggiunge quella di Pantano alta, il saldo è a favore di "Pantano unificata" con un totale di 13862. Nella zona "alta" del quartiere, infatti, si concentrano in totale 4545 abitanti: un’aggiunta che fa scattare la prima periferia cittadina in testa alla classifica. Bronzo a Loreto: 6186 abitanti.