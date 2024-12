Centro storico in apnea: "Per i tavolini in piazza mi è servito l’avvocato"

Il centro storico di Pesaro, croce o delizia per il commercio? La domanda riecheggia ancora a 12 ore dalla chiusura, in via Zongo, della “Pizzeria di Otello“, attività ben avviata, con 69 anni di storia, ma che non ha trovato investitori pronti a rilevarla. Il sindaco Andrea Biancani respinge però l’idea di un centro storico in affanno perché non competitivo con i grandi centri commerciali e rimanda la responsabilità allo scarso coraggio di chi preferisce dribblare mestieri impegnativi senza cogliere l’occasione occupazionale. Dove sta la verità? "Il centro non è competitivo. Mancanza di parcheggi rendono il centro storico non accessibile" è stato il ritornello più frequente insieme a “non c’è un’attrazione che meriti di cercare parcheggio per mezzora“.

I negozi non sono quelli giusti? "E’ incontrovertibile l’esplosione del commercio on line – osserva Marco, residente di Soria, in centro per commissioni –. Le attività in centro vanno salvaguardate con gli sgravi fiscali; bisognerebbe anche privilegiare articoli caratteristici: se trovi quello che c’è nei supermercati, allora che motivo c’è di arrabbiarsi per trovare parcheggio?". E’ la città della musica, "ma a Natale non c’è nemmeno la filodiffusione – dice una commerciante del mercatino natalizio, dentro le casette –. Avete il conservatorio Rossini: perché i vostri studenti, invece di esercitarsi nelle aule, non suonano per le vie del centro?". Molti commercianti lamentano di lavorare bene solo nel fine settimana: " Io lavoro per appuntamento e mi salvo perché ho una clientela affezionata - dice una parrucchiera –. Ma in generale non c’è gente. Un po’ di movimento c’è solo dal venerdì. Del resto, però non c’è una grande atmosfera come accade alle vicine Riccione e Cattolica: qui non vedo novità, curiosità, manca il clima di festa". Lo spostamento da piazza del Popolo delle casette è percepito come una penalizzazione: "Lavorano soltanto quelli davanti allo Sperimentale" è la stilettata. Abbiamo cercato un imprenditore che abbia investito in centro storico. L’abbiamo trovato. E’ una imprenditrice del “food and beverage“ – così si dice – e il suo segmento è collocato tra la gastronomia, il cibo veloce, quello salutista e simili (Fast food; organic food...). Insomma lei è Eugenia Balestra, anconetana, titolare del “Poke scuse“, aperto in in Piazza del Popolo nel 2021 e della gelateria gourmanderie “CremGlassé“, avviata a luglio 2024 con ingresso da via Cattaneo all’interno della Galleria Roma. Due locali che danno lavoro a due squadre interamente al femminile, con 5 commesse per ogni attività, tra i 20 e i 50 anni. "Due anni prima che scoppiasse il Covid – osserva – al posto del Pokescuse avevo aperto una piadineria: su Pesaro ho veramente puntato. Ma è una piazza strana. Lo posso dire perché giro moltissimo e davanti ad una prima difficoltà, non mi arrendo. Però devo dire che se tornassi indietro non so se investirei ancora su Pesaro". Perché? "Pensavo di venire a lavorare in una città molto dinamica, moderna, mentre in realtà, ho trovato tutto l’opposto – continua Balestra –. Dal punto di vista commerciale non è aperta alle novità e il pesarese non vuole spendere. L’amministrazione, poi, crea mille ostacoli: quando vuoi aprire un’attività, invece ti favorire moltiplica oneri e obblighi da scoraggiare anche una inossidabile come me. Per fare un esempio basti dire che per mettere i tavoli in Piazza del Popolo, io e mio marito che lavora con me, siamo dovuti andare da un avvocato. Abbiamo avuto ragione noi, ma c’è costato una somma che avremmo potuto investire in altro". Cos’altro vorrebbe venisse migliorato? "Il centro storico non è curato: privo di stile e personalità dovrebbe migliorare come è avvenuto a Rimini. In Piazza del Popolo, luogo d’incontro, bisognerebbe mettere delle panchine, esaltare l’illuminazione invece è ridotta ad un parcheggio per automobili. Insomma creare un ambiente con delle attrazioni dove sia piacevole incontrarsi e trascorrere il proprio tempo sociale: tutto questo a Pesaro manca".

Solidea Vitali Rosati