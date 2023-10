Centro storico sempre più caldo. Da una parte droga, dall’altra botte

Venerdì pomeriggio hanno creato molte tensioni nel gruppo di balordi che lo frequenta, i controlli di polizia locale e commissariato che con l’ausilio di un’unità cinofila hanno perlustrato per ore piazza Amiani. Nascosti tra gli arbusti, il fiuto del pastore tedesco ha fatto rinvenire numerose palline, di fumo e cocaina. Un danno economico per chi ce li aveva nascosti con l’intento di rivenderle, all’imbrunire, ai tanti che quotidianamente frequentano quella piazza dello spaccio. Una tensione tra stranieri dell’est sempre palpabile in centro storico, tant’è che poche ore dopo è esplosa in tutta la sua follia, poche decine di metri più a sud di quell’area ormai dedita allo spaccio, sempre lungo il corso, ma nel tratto considerato "il salotto buono".

Erano infatti le 19.15 venerdì, quando sotto i Gabuccini (il condominio con tanti appartamenti di proprietà del Comune, ma anche tanti negozi e case), lungo il passeggio di centinaia di persone che nel fine settimana affollano il centro (molte delle quali hanno assistito impietrite alla scena), tre donne hanno iniziato a litigare venendo alle mani. Non erano sole. Con loro c’erano tre uomini, uno dei quali è fuggito a chiamare rinforzi, che però non hanno fatto in tempo ad arrivare. "Chiamo i carabinieri" urlava una, stringendo il cellulare come per riprendere le avversarie della singolar tenzone.

Una scena di ordinaria follia, che ha fatto detonare anche la paura dei commercianti che sempre più spesso si trovano ad assistere a queste scene. E’ tanta la loro voglia di gridare la rabbia e la frustrazione. Ma è tanta anche la paura di rappresaglie. "Bisogna che qui facciano le ronde - dicono - perché noi negozianti non ci sentiamo più al sicuro. Stavolta è andata bene perché il fine settimana c’è gente in giro. Ma solitamente all’ora della chiusura, in centro c’è il deserto". Sono in prevalenza donne, le commesse in città. E in mezzo alla settimana sono sole in negozio a far chiusura. "Abbiamo paura - confidano -, perché tra questi ci sono anche dei balordi in grado di farti del male per pochi spiccioli di incasso. Sono sempre ubriachi, molesti e tremendamente aggressivi". Sono ormai troppe le zone calde in centro storico. Si parte dalla Rocca Malatestiana (dove avvenne il pestaggio per lo smalto nero) e poi passando per il vicolo buio dell’Ast, via Ceccarini, si arriva al cantiere del Sant’Arcangelo, che puzza sempre più di urina e vomito. Poi ci sono il Pincio e i luoghi bui dietro le mura. "Io ormai il 112 non lo chiamo neanche più - racconta il titolare di un’attività su piazza Amiani - perché tanto poi mi ritrovo solo con le forze dell’ordine nel negozio, che devo firmare fogli. E questi ubriaconi hanno la conferma che a denunciare sono stato io e mi fanno i dispetti".

Tiziana Petrelli