Centro trascurato, ecco i punti peggiori

Lordure e incuria. Ma anche trascuratezza. È quello che emerge dalla lettera inviata al nostro giornale da Stefano Smargiassi, cittadino di Urbino che vive il centro storico quotidianamente e da sempre. "Sono un cittadino che ama Urbino, dove sono nato e vivo ormai da settanta anni. Mi piace camminare ogni giorno per le strade e i vicoli del centro storico, patrimonio Unesco – scrive nella missiva –. Invio queste foto dello stato di incuria in cui versano la rampa della Data (che dal Mercatale sbuca nel torrione adiacente al Pincio) e la strada dello stesso Pincio (Camminata Carlo Bo), che passa sotto i Torricini e il Palazzo Ducale di Federico e porta a piazza Rinascimento, percorso frequentato non solo da cittadini e turisti ma anche da personalità italiane e straniere, che vengono chiamate per iniziative di alto livello all’Università, a Palazzo Ducale o in Comune – conclude Smargiassi allegando invitando all’amministrazione comunale a trovare una soluzione –. Se non è pretendere troppo, sarebbe il caso che chi è preposto alla loro decente tenuta vi facesse fronte".

Questa la richiesta da cui traspare tutto l’amore per il centro storico e la città. Nel dettaglio, specie per quanto riguarda la Data, dove c’è il cantiere aperto, sono diverse le segnalazioni dei cittadini arrivate negli anni lamentando un intervento. Le antiche scuderie ducali dovrebbero tornare attive entro l’estate del 2025, una volta completati gli interventi di riqualificazione. Il complesso è su tre piani in grado di ospitare oltre cinquecento persone per eventi e manifestazioni ma diventerà un polo nevralgico per gestire le attività di socialità, dei giovani e delle associazioni cittadine.

Mentre per l’area del Pincio, e relativa passeggiata Carlo Bo, ad oggi non ci sarebbero piani di riqualificazione per quanto riguarda le parti logorate. Questa è una zona della città di Urbino molto importante, infatti rappresenta una delle zone di accesso più suggestive per entrare nell’area monumentale del centro storico. Molto amata dai turisti e dagli studenti per raggiungere le sedi universitarie così come dagli urbinati per una passeggiata.

fra. pier.